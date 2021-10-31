3女阻拉人襲警還押 官：判監無可避免

引共同犯罪原則裁次被告有罪

被告依次為陳美霞（50歲）、鄭玉珍（55歲）及陳君怡（27歲），同被控於2019年11月3日在大埔超級城C區地下中庭，意圖防止李光祐受到合法拘捕而襲擊高級警員郭文廸。

黃官信納案中兩名警員證供誠實可靠，以及3名被告為案中被指襲擊警員的3名女子。他總結案情稱，新聞片段拍攝到警員郭文廸被十數人圍毆，首被告拳擊及踢他，第三被告則拳打他，構成襲擊；雖然無證據顯示次被告將雜物擲中警員，僅拍攝她走進人群，手部有動作，但據「共同犯罪」原則，相信她故意加入人群，意圖向警員擲物，裁定3人罪成。

第三被告陳君怡另被控於同日同地，意圖防止鄭玉珍受到合法拘捕而襲擊警員凌兆禧。黃官認為她在警員捉住次被告時從後箍頸，構成襲擊，裁定罪成。

辯方求情稱，首被告為人溫柔謙厚，悉心照顧家人，是19歲長子的榜樣，她受案件困擾失眠，需接受輔導，望法庭考慮事件在「電光火石」間發生，武力程度輕微，從輕發落；次被告獨力撫養兩子成人，時常照顧流浪貓狗，望法庭考慮她本性善良，留案底後或失去保安員工作，已是很大懲罰；第三被告正攻讀社工碩士，留案底或令她社工夢碎，她親撰求情信稱犯案出於「魯莽衝動」，已知錯。聽取求情時，第三被告不時拭淚。

第三被告讀社工 稱衝動犯案

黃官表明不會考慮判處感化或社會服務令，3人還押候判。

案情指出，高級警員郭文迪在案發當晚7時許追捕一名阻止警方進入大埔超級城的男子時，遭十數人包圍，其間首被告及第三被告襲擊他，次被告則走進向警方擲物的人群，警員凌兆禧上前捉住次被告時感到有人從後箍頸，他向後跌，壓住第三被告。

【案件編號：FLCC1570/2020】

（反修例風暴）