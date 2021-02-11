警反黑拘265人 揭毒窟可掃碼付款 打擊東九新義安 冚免費吸毒機舖賭檔

派臥底滲透 通緝57人

警方東九龍總區動員500人，前日起一連兩日搜查50個處所，搗破10間提供非法賭博的遊戲機中心、15個賭檔（包括百家樂、啤牌、麻將等），以及多個「毒品飯堂」及無牌酒吧，凍結4個銀行戶口及一個電子支付戶口共140萬元結餘，拘捕202男63女（16至79歲），其中6人為非華裔。被捕人涉經營賭博場所、在賭博場所內賭博、販毒、串謀販毒、經營毒窟、無牌賣酒、自稱三合會幹事、自稱三合會會員及洗黑錢。警方另通緝57名在逃者。

警方檢獲73萬元現金、339部遊戲機證物等，另檢獲冰毒、海洛英、藍精靈等共6萬元毒品。警方在行動中共發出75張違反防疫規定告票，14名處所負責人因此被捕，5間遊戲機中心須停業14日。

警方發現有黑幫串謀持牌遊戲機中心內的「兌分仔」，為顧客打機贏得的積分兌換現金，並從中抽佣，又為其他賭檔、無牌酒吧及毒窟招客。警方稱「兌分仔」非常警覺，會試探顧客身分，例如要求出示工作證明，或只為熟客兌分；部分遊戲機以代幣代替積分，顧客需以代幣換取兌換券，再兌換現金，增加調查難度。部分遊戲機中心會「一站式」提供賭博及免費冰毒，令顧客可以「一邊打機、一邊賭錢、一邊吸毒」。警方估計此類遊戲機中心為黑幫帶來每月100萬元收入。

部分埸所設「一條龍套餐」

女伴陪酒、無限酒水、毒品

另外，一些毒窟及酒吧收取較高價錢提供「一條龍套餐」，包括無限酒水、無限毒品，或提供女伴陪酒，明目張膽列出毒品價錢。部分「鐵竇」設鐵閘、多重隔音、閉路電視及「睇水仔」，部分亦設QR code，以轉數快等電子方式收費。