氹仔酒店地盤塌天花5傷

綜合澳門傳媒報道，事發於昨晨10時許，澳門氹仔望德聖母灣大馬路銀河酒店第三期一幅面積150平方米的天花突然倒塌，下方5名男工人走避不及被擊中。消防局行動站隊員接報到場，特勤救援隊亦奉召增援。一名36歲持外地僱員證的內地男工一度被困，背部、面部及雙膝被玻璃割傷，由消防員救出後送往山頂醫院治理。其餘傷者均為澳門居民，介乎28至47歲。

同地盤今年4意外奪一命

事發後現場滿地碎片、塵土飛揚，一邊桁架扭曲至嚴重變形，一片狼藉。地盤負責人點算工人人數後確定無人被困，勞工局及工務局派員到場跟進。《澳門日報》報道，現場地盤工程師檢查殘骸後，懷疑因為天花螺絲位開孔過大，引致螺母承托力不足，繼而倒塌。

據《澳門電台》報道，涉事第三期地盤今年曾三度發生意外，年初分別曾發生火警及有工人操作鋸木機時割斷一節無名指。8月中，一名男外勞由天花走廊高處墮下死亡。