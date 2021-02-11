研究：八成SEN童疫下受虐 醫生稱屯門觀塘虐兒個案升三成

逾兩成涉嚴重身體暴力

年度兒科學術會議昨舉行，主題為「新冠疫情新世代中兒童的健康和發展」。香港大學兒童及青少年科學系臨將副教授兼兒科醫學會會長葉柏強昨表示，研究團隊去年中在香港的特殊學校訪問約400名兒童，發現約八成SEN兒童在疫情曾受虐，大多涉身體暴力、精神暴力，當中23.5%涉嚴重身體暴力，「家長教小朋友做功課時壓力大，就出手打」，有些則不瞅不睬或出言侮辱。葉提到9月至今有多宗學童自殺案，或因早前長期的社交隔離令學童精神健康變差。

葉柏強稱，個人觀察到醫院病房近期接收的虐兒個案大升，屯門及觀塘等高危地區虐兒個案升三成以上，舉例今月曾接到社工來電稱有學童全身瘀傷，並謂其父說「唔交齊功課就打死佢」，另有8歲小學生因上網課不專心、學業進度落後，多次被母親體罰，復課後被教師發現身上多處瘀傷和藤條印。葉稱現接收到的虐兒個案較以往複雜及嚴重，以往多是家長打子女，近期接到的涉性侵、精神虐待等多種虐待，現在浮現的或只冰山一角。

近期個案較複雜 涉多種虐待

葉柏強的研究團隊比較2019年9月至去年1月以及今年3至4月共140名小三至中五學生的睡眠及活動習慣，發現疫下兒童普遍較晚睡及遲起牀，用電子產品娛樂時間平均每日增1小時，以6至12歲最明顯。葉補充，自己在醫管局門診見到的肥胖新症較以往多四至五成。

9歲童四成近視 二手煙可傷眼

中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授兼兒童醫院眼科部主管任卓昇形容，香港是「近視之都」，9歲兒童近視率近四成，疫情期間兒童近視年度發病率增2.5倍，而近視者有較高風險現可致盲併發症，例如深近視病人患黃斑點病變風險增850倍、患視網膜脫落風險增12倍，若兒童有深近視，可早至約20至30歲現併發症。

任卓昇又表示，中大在全球首次發現二手煙可令眼睛的脈絡膜變薄及影響視神經，損害眼睛健康，兒童肥胖及高血壓亦會令視網膜血管收窄，建議成人避免在兒童附近吸煙，而兒童應每日在戶外活動2小時，每閱讀30分鐘應讓眼睛休息。