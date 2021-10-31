乙鏈肆虐 有粥店停售涼拌魚皮 專家質疑未必熟透 籲勿吃

明報記者 黃心悅

記者訪4粥店 3間仍有售

不少傳統廣東粥店有售涼拌魚皮，先焯鯇魚皮再放涼食用。本報記者上周以顧客身分到銅鑼灣「何洪記」、灣仔米芝蓮「必比登推介」餐廳「靠得住」、佐敦「新興棧食家」及旺角「好旺角粥麵專家」，查詢涼拌魚皮煮多久、是否全熟。

好旺角店員表示其「鮮滑爽魚皮」已經「熟晒」；記者發現店員徒手拿起魚皮，以水喉水冲洗後上碟。新興棧食家店員說「魚皮係生……係咁食㗎啦！涼拌嚟」。靠得住員工說：「你怕唔熟？怕唔熟我諗你𠵱家唔好食啦……因為呢個熟晒就唔好食。」三店均沒回答魚皮會煮多久，以及來自何處。唯一停售魚皮的何洪記，職員表示因淡水魚問題而停售。

有店稱「煮好耐」 「驚就唔好食」

記者其後表明身分查詢，好旺角負責人李小姐表示魚皮「會煮好耐」，被問會否擔心衛生問題，她說：「不會啦，乜菌都係咁食啦，唔通啲葱你煮熟佢咩，咁驚就唔好食啦嘛。」新興棧食家重申魚皮已全熟。靠得住的公關回覆稱「爽脆鯇魚皮」烹調至全熟，該店非常關注乙型鏈球菌爆發，會留意事態。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷說，除侵入性乙型鏈球菌，淡水魚亦常見中華肝吸蟲。根據食物安全中心，感染大量中華肝吸蟲可致食慾不振、腹瀉和發燒，亦會造成膽管梗阻和肝硬化。衛生防護中心表示，長者或抵抗力較弱者染乙型鏈球菌可引發敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或感染性心內膜炎等，甚至死亡。

曾祈殷：起碼75℃熱水煮5分鐘

曾祈殷說，得悉某些餐廳可能只用溫水處理鯇魚皮，認為「起碼要用75℃熱水煮5至10分鐘才可煮熟淡水魚」。至於有食肆以水喉水冲魚皮，他說水喉水不是潔淨水，未經過濾，或有其他細菌，亦無法殺菌。他說「𠵱家咁嘅環境，唔會夠膽食呢個啦」，形容吃涼拌魚皮是「一場賭博」，「市民唔應該嘗試挑戰自己身體會否感染」。

衛生署上周四（28日）公布，侵入性乙型鏈球菌群組確診增至92人，當中49人屬相同基因序列型283（ST283）。整體群組有5人死亡，並有32人曾處理未經烹煮的魚，3人為食肆廚房員工、1人為兼職魚販、1人為淡水魚批發市場員工。

食環：禁售中國菜式魚生

食環署回覆稱，根據《食物業規例》，禁售中國菜式魚生；內地來港淡水魚須來自國內認可供港註冊養殖場，進口商須提交動物衛生證書正本，證明適宜供人食用。