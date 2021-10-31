「有人晚上8時仍留校 翌朝6時已集訓」 協恩校長：收生重視不怕捱

盼學生重視團隊心存感恩

協恩昨早在YouTube舉行約兩小時的直播簡介會，高峰期逾1200人同時收看。梁少儀提及對學生期望時，亦稱除有基本學術能力，還希望學生具備良好態度，包括謙遜有禮、常存感恩之心。

她又提到學校重視學生是否做到「勝不驕，敗不餒」。她稱人生是充滿失敗，學校會訓練學生抗逆力，但亦希望家長與女兒反思「成績是否一定要優於別人」，反問可否訂立目標，與同學一同進步，希望學生擁有堅毅不拔精神，勇於接受挑戰。她續說，學校重視學生團隊精神，應願與人合作，希望學生相信同學和師姊能給予良好意見。

協恩中學2022/23學年中一級學額為180個，學費36,810元；首輪網上面試將於11月27日舉行，學校將接見所有申請人，次輪面試將於今年12月至明年3月期間進行，預料明年5月前發放取錄結果。

英華：研兼辦國際課程

另一所直資傳統名校英華書院昨午舉行實體資訊日，校長陳狄安向本報稱約1400人報名參與。他提到有家長關注，英華在中學文憑試（HKDSE）課程外會否如其他直資學校般兼辦國際課程，他稱學校正研究，包括開辦國際文憑大學預科課程（IBDP）或普通教育文憑（GCE）。

他又說，英華在高中開設選修科時，會考慮同學需要，「如歷史、中國文學等冷門、不是過分受歡迎的科目，少過10人報讀都會開班，不想學生不讀數理便沒有選擇」。