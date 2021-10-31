港大法律收生分數跌 學友社：或關炒戴國安法

根據香港大學最新公布的數據（見表），法學士今年以英文及最佳5科計算收生分數，該科今年中位數為36分，較去年下跌兩分（去年以最佳6科計算）；下四分位數連續兩年下跌，與上四分位數各跌1分。不過，社會科學學士（政治學與法學）及法學士（雙學位課程）下四分位數則維持在38分。

吳寶城表示，法學士收生分數明顯呈跌幅，估計學生或受社會氛圍影響選科。他稱，不少選讀該科的學生想成為律師彰顯公義、為別人發聲，不排除《港區國安法》生效後影響入讀意欲，「學生或覺得發揮空間細咗，而卻步和灰心；亦有法律學生想從政，現在DQ（撤銷資格）情况下已沒空間選」。他續說，院校負面新聞亦左右學生決定，包括法律系副教授戴耀廷被解僱；他估計仍有志攻讀法律的學生，或到海外升學和改為修讀涉及法律的雙主修課程。

港大醫科下四分位數跌

港大內外全科醫學士收生下四分位數較去年跌2分至42分（以最佳6科計算），不過收生中位數則維持於45分水平；同為醫學院課程包括藥劑、生物醫學學士課程收生分數則微升，護理學維持25分水平（以最佳5科，可包括丙類其他語言科目計算）。

兩間大學醫科計分方法不同，中大月中已公布收生分數，有不少尖子報讀的內外全科醫學士（環球醫學領袖培訓專修）下四分位數維持40分（以4核心科+2選修科計算，即「4+2」）。

吳寶城：中大搶人 分數未顯變

吳寶城稱，中大開設環球醫學領袖專修獲今年文憑試較多狀元青睞，港大正面對「被搶人」情况，不過未見港大醫科收生分數出現明顯變化，又稱若連續數年分數下跌才會反映受歡迎程度下降。

他又說，現時正值JUPAS首輪選科，學生應按興趣選科，亦可「博一博」選讀收生分數持續數年下跌、與自己成績相若的科目。