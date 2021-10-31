土拓「榕下施工」涉違指引 樹藝師質疑切根恐致命 接查詢後擴保護區 署方稱沒影響樹木

康文署前樹藝師袁達成周三（27日）於facebook稱，上水區一棵陪伴很多人成長的大榕樹，早前受朱紅毛斑蛾侵襲，樹頂大量樹葉被啃食，近日又遭道路工程「削足之刑」。他稱工程涉違反發展局技術通函有關樹木保護的條款，包括在樹冠滴水線（以樹冠邊緣為界）以內進行工程，又稱地盤內使用重型機器，或壓實泥土，影響樹根健康。

曾受蟲害 「削足」易感染恐塌

袁稱，該棵細葉榕位於上水新運路及龍運街交界，高10多米，樹冠直徑逾20米，估計樹齡介乎50至80年，約1970年代發展上水新市鎮時種植，樹木外圍三邊均是繁忙車路，形成一個三角花槽，現其中一邊施工，地盤內興建的豎井，部分藏在地底，豎井邊緣有樹根伸出，他認為有大量樹根遭切斷，影響水分及養分輸送，亦會受真菌感染，倘颱風吹襲會增加倒塌風險。

土拓署回覆本報查詢稱，為應付古洞北/粉嶺北新發展區交通需求，正於粉嶺/上水市中心一帶進行路口改善工程，將優先通行路口改為交通燈控制路口。因應工程需要，該署需在花槽位置建造交通燈及電線井，今年5月展開，預計明年第一季完成。

署方稱，承建商施工前已根據「樹木管理作業備考」及樹藝師建議，於有限花槽空間圍封樹木保護範圍，以保護樹根及泥土結構，亦禁止在樹木保護區內施工，而器械則承托在一塊混凝土板上，可保護樹根免受傷害。

專家：擴區後仍不符指引

不過袁稱周三到現場觀察時，發現地盤圍欄與樹木最近不足1米，「幾乎無保護區」，昨再到上址發現樹幹外劃出三四米的保護區，區內未有放置建築物料，但大部分地盤仍在「滴水線」以下，不符技術指引。他又稱，事後採取補救措施反而顯示原先保護措施不足，要求批准工程的部門解釋批出的理據。

本報向樹木辦查詢土拓署有否違反技術指引，樹木辦稱知悉有關樹木位於土拓署管理的工地範圍旁，土拓署已在施工時為受影響樹木按相關指引設立樹木保護區，並定期安排合資格樹藝師視察工地及檢查樹木，確保樹木健康及結構安全。

土拓署稱，樹藝師周四（28日）到場視察確認，工程沒對附近樹木及樹根構成影響，該署已敦促駐地盤工程人員檢視樹木的保護措施，並要求承建商盡量減少在樹木保護範圍附近放置建築物料。

長春社：條款縱難全遵 事前應評估

長春社總監蘇國賢表示，發展局的技術通函雖列明保護樹木的條款，部門應遵守，惟條款亦稱需視乎實際情况，例如地盤環境、技術及成本效益等，以制訂可行措施。蘇說本港路邊多榕樹，不少榕樹樹冠直徑較行人路更闊，在榕樹下不能施工的條款較難達到，但他認為部門動工前應盡量避免影響樹木，例如預先評估樹根伸延範圍及位置，避免施工時切斷樹根，若樹根因工程受損會有潛在風險，長遠可能加速樹木倒塌，造成人命傷亡。