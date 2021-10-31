領展房委街市無強制掃安心 民主黨：證不必要

【明報專訊】轄下有71個街市的食環署明日起要求入場要掃安心出行，而領展、基匯資本轄下的民坊，以及房委會回覆本報表示，旗下商場及街市目前不會強制用安心出行。民主黨經濟及工商政策發言人袁海文認為領展等明顯小心處理安心出行事宜，又認為措施會進一步打擊食環署檔販生意。
領展民坊：一刀切礙生活
連登討論區及facebook均有網民表示若到街市要用安心出行，可選擇網購餸菜及日用品。除了食環署，暫未有街市公布要強制用安心出行。領展表示，如一刀切禁止未能用安心出行者進入，可能影響他們的日常生活，領展鼓勵市民自願用，暫無計劃強制執行。房委會則稱，會在轄下街市加強宣傳及鼓勵市民用安心出行，並按情况適當安排。
民坊發言人表示，旗下商場有張貼安心出行二維碼，由於民坊旗下均屬民生商場和街市，部分街坊未必擁有或懂得用智能手機，為免影響他們日常生活，並未強制用安心出行。
據2018年立法會文件，領展有61個街市、房委會有22個街市，而民坊發言人稱有18個街市。
袁海文憂打擊食環檔販生意
民主黨經濟及工商政策發言人袁海文認為，從民間反應可見，無論商戶及市民都覺得強制用安心出行是不必要，領展及基匯資本等牟利機構目前對於安心出行明顯小心處理，「如果係咁正，咁令人安心，佢哋一早就會要人用，商業世界係好實際，已經說明一切」。他認為，食環署街市本身營商環境已比較差，擔心是次措施將造成更大打擊，「如果價格差唔多，貴少少都無所謂，消費者都好可能會去唔使安心出行嘅地方」，他同情食環街市商戶，他們無辜被影響生計。
政府：不掃安心有權驅離
另外，衛生署昨公布，明日起入衛生署辦公室、診所、健康中心等，除12歲以下及65歲以上、難於用安心出行的殘疾人士外，都須用安心出行，但會因應實際情况豁免個別人士。
對於不用安心出行進入政府設施的罰則，政府發言人昨回覆稱，如有人沒用安心出行或獲得豁免下進入政府場地，管理該場地的政府部門或政策局有權驅離。