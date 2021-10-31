領展房委街市無強制掃安心 民主黨：證不必要

領展民坊：一刀切礙生活

連登討論區及facebook均有網民表示若到街市要用安心出行，可選擇網購餸菜及日用品。除了食環署，暫未有街市公布要強制用安心出行。領展表示，如一刀切禁止未能用安心出行者進入，可能影響他們的日常生活，領展鼓勵市民自願用，暫無計劃強制執行。房委會則稱，會在轄下街市加強宣傳及鼓勵市民用安心出行，並按情况適當安排。

民坊發言人表示，旗下商場有張貼安心出行二維碼，由於民坊旗下均屬民生商場和街市，部分街坊未必擁有或懂得用智能手機，為免影響他們日常生活，並未強制用安心出行。

據2018年立法會文件，領展有61個街市、房委會有22個街市，而民坊發言人稱有18個街市。

袁海文憂打擊食環檔販生意

民主黨經濟及工商政策發言人袁海文認為，從民間反應可見，無論商戶及市民都覺得強制用安心出行是不必要，領展及基匯資本等牟利機構目前對於安心出行明顯小心處理，「如果係咁正，咁令人安心，佢哋一早就會要人用，商業世界係好實際，已經說明一切」。他認為，食環署街市本身營商環境已比較差，擔心是次措施將造成更大打擊，「如果價格差唔多，貴少少都無所謂，消費者都好可能會去唔使安心出行嘅地方」，他同情食環街市商戶，他們無辜被影響生計。

政府：不掃安心有權驅離

另外，衛生署昨公布，明日起入衛生署辦公室、診所、健康中心等，除12歲以下及65歲以上、難於用安心出行的殘疾人士外，都須用安心出行，但會因應實際情况豁免個別人士。

對於不用安心出行進入政府設施的罰則，政府發言人昨回覆稱，如有人沒用安心出行或獲得豁免下進入政府場地，管理該場地的政府部門或政策局有權驅離。

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