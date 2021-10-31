許樹昌料最快2月通關 現不明個案即停

料健康碼可追蹤 倘憂私隱勿用

許樹昌接受廣東廣播電視台訪問稱，早前與內地開通關對接會議時，內地官員用澳門做例子，由開會到通關約要4至5個月，估計本港到明年2月應可和內地通關，其間要外防輸入，本地亦要持續清零，即使有個案，也不能擴散。許說，內地要求通關不要增加內地爆疫風險，通關後或要參考澳門模式，一出現源頭不明個案便要暫停通關，並觀察兩個潛伏期即28日，沒爆發才算切斷傳播鏈。

許樹昌預計，通關所用的健康碼需有追蹤功能，內地才會接受，而健康碼內需包括疫苗紀錄、核酸檢測結果、過去21天暴露情况等，雖然很多人擔心私隱問題，但若要到內地探親或工作，便要接受健康碼有追蹤功能，若擔心就不要到內地。

稱「清零」非長策 來年或稍復常

許又說，「清零」不是長遠策略，當內地和香港的疫苗接種率足夠高，防疫措施始終會慢慢放寬、與病毒共存，但現時接種率未夠高，若選擇與病毒共存，醫療系統無法承受。他預計，隨着疫苗增加及部分國家社區有不少人感染，來年應有不少國家的人口有抗體，可回復稍為正常的生活。

此外，本港昨日新增3宗輸入個案，全部已打疫苗，包括兩名外傭，她們分別曾在菲律賓和印尼打兩針科興，另一人早前曾在香港打兩針復必泰。

男子赴星確診 慈正邨正德樓強檢

一名居於慈雲山慈正邨正德樓、已打兩針復必泰的18歲男子，本月24日從香港到新加坡，同日在當地驗出陽性，衛生署昨將他所住的慈正邨正德樓列入強制檢測公告。

（新冠疫情）