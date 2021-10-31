劉宇隆：下月開始打第三針 款式可揀 孔繁毅：倘打科興 半年後或需第四針

劉：科興正研第二代 明年或可打

聯合科學委員會日前建議，3類人需先打第三針疫苗，包括免疫力弱者；已打兩針科興者，尤其是年滿60歲、醫護人員等高風險者；以及已打兩針復必泰並有較高感染風險者。

劉宇隆昨與林鄭月娥等會面後向本報表示，獲悉下月內可開始打第三針，並可選擇疫苗種類，即三針可接種同款疫苗、已接種兩針復必泰者可轉打科興，或已打兩針科興者可轉打復必泰。

劉宇隆說，科興正研究第二代的兩價新冠病毒疫苗，即有兩種不同病毒株，當中包括現在流行的Delta，並會提高劑量，若研究成功，明年打加強劑時或可選擇這疫苗。他認為，現在重中之重是最後一公里鼓勵長者打針，盡量降低未來第五波的死亡，並要用好現有疫苗，在不同群組優化，例如早前研究發現腎病、換腎兒童接種兩針復必泰不夠，便要打三針，即將會再向中小學生研究以皮內注射科興疫苗，並跟進其抗體。

孔料打復必泰者一年後補針

孔繁毅昨在商台《政經星期六》表示，選擇第三針要考慮免疫效果，打復必泰後產生的中和抗體較科興約高10倍，且按疫苗持久度，若第三針打科興，半年後或要再打。至於打復必泰者，他估計或要在打完兩針後約一年再打第三針。

復必泰料將准5至11歲打 劑量1/3

現時未有新冠疫苗獲批讓12歲以下兒童接種，孔繁毅表示，藥廠在美國已完成復必泰針對5至11歲兒童的第三期臨牀研究，發現保護效果及安全都很好，沒發現心肌炎個案，他預計顧問專家委員會或會批准降低復必泰接種年齡到5至11歲，預計劑量是成人的三分之一，至於科興，仍等候藥廠交最新數據。

孔倡青少年補針 劉：心肌炎或飈

此外，聯合科學委員會上月建議12至17歲青少年只需打一針復必泰，孔繁毅昨質疑做法會否犧牲疫苗保護率，因打一針的保護率約為37%，兩針約為87%，他預計，或需在兩三個月後為只打了一針的青少年補一針。

不過，劉宇隆在同一個節目說，現時全港已有逾100宗打針後心肌炎的個案，若青少年全部打復必泰，心肌炎個案或達200宗。

此外，政府昨在大埔舉辦「大埔區疫苗接種日」，共有102人即場接種疫苗，政府外展隊另分別到梅窩體育館和坪洲體育館為居民打科興疫苗，共有273人打針。

明報記者

（新冠疫情）

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