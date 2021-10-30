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2021年10月30日星期六
港聞二
羊水栓塞產婦裁死於不幸 夫：還公道 陪審團向醫局提8建議 伊院：仔細研究
追究5年終「補白」 夫：曾每天抱女哭
有否決定撤離火場 許志傑同袍上司供辭分歧
澳亞藝術節禁港人展黃傘 港經貿辦屬協辦團體 澳外長關注政治干預
港人澳洲院校畢業最快3年可申居權 不計學歷入息
民陣未交資料 陳皓桓獄中被控 倘定罪罰款2.5萬
警突擊青衣食肆 票控9食客4餐廳
投訴法官委會首開會 兩宗裁不成立 涉裁判官蘇文隆何俊堯 結論：沒偏頗或政治傾向
樹仁傳理生後巷擲燃彈囚4年9月 官指激化敵對氣氛
男生認刑毁判更生中心 官：沒被告把風難成事
智障發仔裁有參與集結 還押取報告
裝衛星追蹤儀 獲救海龜重回大海
港賊伙蛇匪爆竊 警拘兩人涉22案
街市檔：有客拒掃安心 詢門口交收 多部門公布詳情 公廁靈灰閣免用
員工陣線疑強制安心「背後有因」 醫局：偏見揣測 深表遺憾
毅行者不獲批准 專家稱風險低過渣馬
綠置居樓王首日速售 貨尾無人問津 房會委員倡放寬輪候公屋單身者選購
大坑西重建8幢3347伙 6幢首置盤設會所
房委會深水埗地盤復工 停工沉降指標增逾兩倍
搗最大宗走私 檢12億魚翅名表名袋 海路今年破81案 共值21億按年飈兩倍
黎智英刑恐罪脫上訴 律政司稱無關報館恩怨
公院插鼻胃管翁 十二指腸檢5厘米殘餘導管
九中耳鼻喉最長輪154周 林志釉：難接受 料續惡化
小學教師非禮女童囚3年 求情稱「造福教界29年」 官：有出糧 別說成偉大
網騙拘32人涉款910萬 12外傭售銀行戶口洗錢
林婉儀獲追授榮譽總督察
駕綿羊仔失控撞吊臂車 懲教助理亡
尊子漫畫
【Emily】屋苑經理「死而復生」？ 出通告話自己「證實死亡」 其後救番
【Emily】署任近9月 梅達明「坐正」監警會秘書長
【Emily】消防拍開合跳短片 籲關注保護兒童
【Emily】Ann姐退火線 話有嘢幫可繼續搵佢
【Emily】李慧詩做碳中和宣傳大使
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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