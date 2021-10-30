小學教師非禮女童囚3年 求情稱「造福教界29年」 官：有出糧 別說成偉大

達裁判法院最高刑期

8項控罪稱，被告張秉樞（57 歲）於2016年10月至2018年3月在沙田一學校內四度非禮女童Y，以及於2016年10月至2019年1月11日在同校4次非禮女童X。兩名女童於首次案發時均僅9歲。

辯方質疑女童被摸沒迴避

官：要女童懂反應「脫離現實」

裁判官陳炳宙裁決時稱，X早前供稱4次非禮事件均發生在學校圖書館，如X向被告索取工作紙及整理跌下的書本時，遭被告摸胸等。對於辯方質疑X沒有及時迴避或後退，陳官稱當刻「電光火石」，要求一名9歲女童懂得反應，是脫離現實；更稱被告作為一個成年男子蓄意用手觸摸女童敏感部位，猥褻是唯一的原因。

另女童Y亦指被4度非禮，如被告把肚貼着Y的肚，其下體亦貼着Y的下體，並曾觸摸Y的胸部等。辯方曾就此提出質疑，指被告肚腩會造成阻礙，陳官反駁「人的肚腩並非金屬圓球，而是柔軟的組織」，拒接納辯方的說法。

陳官認為，兩女童在冗長盤問下，整體證供合情合理，裁定她們為誠實可靠的證人。至於兩項不成立的非禮罪，當中指X在做穿珠仔手作，被告涉將手放到椅上接觸X臀部。Y當時在場，同日亦遭非禮，但兩人對事發日期有不同說法，陳官認為有合理疑點，裁定被告這兩項控罪罪脫。

求情稱飽受壓力 官：理所當然

辯方求情時稱，被告曾患第三期直腸癌，完成手術後每日須排便8次，他近期癌指數亦上升；且他因辭職後失去近300多萬的公積金。此外，他被捕至審訊長達2年9個月，飽受精神壓力，冀法庭輕判。陳官隨即反駁「一個法治社會，一個人犯法後飽受煎熬、寢食難安係理所當然，唔通犯咗事之後仲要感覺良好？」陳官又稱，監獄有合資格的醫護人員，相信懲教會有合適安排，健康問題不是毋須入獄的理由。辯方申請保釋以待上訴被拒。

【案件編號：FLCC558/21】