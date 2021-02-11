九中耳鼻喉最長輪154周 林志釉：難接受 料續惡化

【明報專訊】公立醫院專科輪候時間高踞不下。醫院管理局公布最新專科門診新症輪候時間，其中九龍中聯網耳鼻喉科輪候時間最長，其最長輪候時間按年增加9周，升至154周，即近3年。有病人組織稱154周屬難以接受，惟預期未來專科輪候時間將持續惡化。醫管局回覆已引入綜合模式專科門診服務及推出更多公私營協作計劃，讓合適病人盡快得診治。
九東內科152周 九中眼科147周
醫管局公布去年10月1日至今年9月30日專科門診穩定新症輪候數據，九龍中聯網耳鼻喉科的最長輪候時間屬各聯網各科之冠，最長輪候期按年增9周，達154周，而該科在港島東、九龍東、九龍西聯網的最長輪候時間均破百周。其次九龍東聯網內科最長輪候期按年增7周，至152周，第三位是九龍中聯網眼科亦按年增21周，至147周。而上年同期公布排第一名的九龍東聯網眼科，最長輪候期則按年減47周至127周，即約2.4年。
至於輪候中位數，九龍中聯網眼科屬最高，按年增11周至133周，即約2.6年，其次九龍東耳鼻喉科輪候中位數亦按年升8周，達91周，第三位是九龍西內科輪候中位數按年增13周至90周。
病人政策連線主席林志釉認為，要輪候154星期屬難以接受，但醫管局似乎束手無策，未能壓低輪候時間。稱指九龍中和九龍東聯網所在地區長者多，對專科需要持續增加，但近年不少醫療專職人士移民，長者則持續依靠公營醫療，即使免試引入非港人專科醫生，吸引力亦成疑，估計末來公院專科輪候時間將持續惡化。
醫局：耳鼻喉診所將擴至九中
對於九龍中聯網耳鼻喉科輪候時間長，醫院管理局發言人回覆，去年10月起在港島西、九龍西及新界東3個聯網開設耳鼻喉科綜合診所，由護士及聽力專家協助和治療有聽力問題長者，例如協助買助聽器，讓他們在等候見醫生期間已可改善生活質素，有需要病人亦可及早轉介醫生跟進，港島東及九龍東醫院聯網已在本月開展這項服務，九龍中及新界西聯網將於明年投入服務。