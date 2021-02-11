九中耳鼻喉最長輪154周 林志釉：難接受 料續惡化

九東內科152周 九中眼科147周

醫管局公布去年10月1日至今年9月30日專科門診穩定新症輪候數據，九龍中聯網耳鼻喉科的最長輪候時間屬各聯網各科之冠，最長輪候期按年增9周，達154周，而該科在港島東、九龍東、九龍西聯網的最長輪候時間均破百周。其次九龍東聯網內科最長輪候期按年增7周，至152周，第三位是九龍中聯網眼科亦按年增21周，至147周。而上年同期公布排第一名的九龍東聯網眼科，最長輪候期則按年減47周至127周，即約2.4年。

至於輪候中位數，九龍中聯網眼科屬最高，按年增11周至133周，即約2.6年，其次九龍東耳鼻喉科輪候中位數亦按年升8周，達91周，第三位是九龍西內科輪候中位數按年增13周至90周。

病人政策連線主席林志釉認為，要輪候154星期屬難以接受，但醫管局似乎束手無策，未能壓低輪候時間。稱指九龍中和九龍東聯網所在地區長者多，對專科需要持續增加，但近年不少醫療專職人士移民，長者則持續依靠公營醫療，即使免試引入非港人專科醫生，吸引力亦成疑，估計末來公院專科輪候時間將持續惡化。

醫局：耳鼻喉診所將擴至九中

對於九龍中聯網耳鼻喉科輪候時間長，醫院管理局發言人回覆，去年10月起在港島西、九龍西及新界東3個聯網開設耳鼻喉科綜合診所，由護士及聽力專家協助和治療有聽力問題長者，例如協助買助聽器，讓他們在等候見醫生期間已可改善生活質素，有需要病人亦可及早轉介醫生跟進，港島東及九龍東醫院聯網已在本月開展這項服務，九龍中及新界西聯網將於明年投入服務。