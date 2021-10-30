公院插鼻胃管翁 十二指腸檢5厘米殘餘導管

第二季3宗物料留體內

醫管局最新《風險通報》顯示，公立醫院在今年第二季呈報6宗醫療風險警示事件，包括3宗手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內的個案、兩宗住院病人自殺個案，以及一宗在錯誤部位施行程序個案。另外，根據重要風險事件類別呈報的個案有18宗，包括15宗藥物事件及3宗錯誤辨識病人身分。

導管似吸痰喉 為何留無法查

其中一宗遺留工具或醫療物料在病人體內個案，涉及一名溝通有困難的老翁，他過去數月經常出入醫院，要用鼻胃管（Nasogastric Tube）餵食，但其間曾掙扎。病人近期因貧血接受十二指腸鏡檢查，被發現其十二指腸內有一條5厘米長的殘餘導管，調查發現該殘餘導管很像醫院常用吸痰喉末端，但導管為何會殘留在體內、何時殘留等，就不得而知。《通報》建議，日後使用吸痰喉後應檢查其完整性。

此外，一名病人接受兒科脾動脈栓塞手術後，醫護使用血管閉合裝置為其止血，但第一次使用裝置失敗，要用第二個，病人其後覆診時表示右下肢活動困難，院方檢查後才發現血管閉合裝置的部件遺留在病人右邊股動脈。《通報》指出，檢查血管閉合裝置部件不是常規流程，建議日後用完後要檢查其完整性，並要小心揀選合適病人使用該裝置，尤其是兒童。