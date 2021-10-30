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黎智英刑恐罪脫上訴 律政司稱無關報館恩怨

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英2017年參與維園六四集會時，涉嫌恐嚇《東方日報》記者，黎去年被裁定一項刑事恐嚇罪不成立。律政司以案件呈述方式上訴，昨於高等法院審理。律政司認為原審裁判官忽略案發時背景脈絡，錯誤裁定黎所稱「實搞╳你」意思模糊。法官陳慶偉問及是否應考慮兩間報館恩怨，惟律政司一方稱不相關。案件押後裁決。

原審裁判官鍾明新早前裁決稱事主X跟蹤黎多年，兩人積怨已久，接受黎因憤怒衝口而出。代表律政司的大律師林芷瑩昨稱，裁判官對事實有誤解，黎曾稱忘記和X還有否其他衝突，加上黎稱被X跟蹤約兩年，只是近月情况較嚴重，林認為兩人沒積存敵意。

指原審誤解事實 雙方沒積敵意

陳官問及是否應考慮《蘋果日報》與《東方日報》之間關係，林芷瑩認為與本案不相關。陳官追問，若律政司提出事發背景是本案關鍵，兩間報館恩怨為何不重要，林回應稱老闆不應找員工算帳，且記者有採訪及言論自由，X在距離7至8米外拍攝，黎當時大可離去，或躲進洗手間避開X。

官追問 稱老闆不應找員工算帳

裁判官裁定黎向事主稱「我實搵人搞╳你」是過於模糊及沒威脅傷害對方，「搞」有不同含義，正如黎在錄影會面稱經常被X「搞我」。林芷瑩認為，裁判官的理解忽略案發背景，黎折返指罵X及稱已拍下其照片，明顯有意圖恐嚇X。黎亦在錄影會面稱「唔會用好似黑社會方法搞佢」，即知悉「搞」可涉黑社會手法。律政司亦在庭上播放片段，稱黎當時沒留意遭到拍攝，不同意裁判官所指，黎知道正被拍攝，所以黎不會恐嚇他人的說法。

代表黎智英的資深大律師鄧樂勤則回應稱，裁判官已充分考慮所有證據作恰當裁決，而事主精神報告亦沒證明他因本案受損，上訴應被駁回。

【案件編號：HCMA 138/21】

相關字詞﹕律政司 上訴 六四集會 黎智英 刑事恐嚇

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