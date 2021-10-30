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搗最大宗走私 檢12億魚翅名表名袋 海路今年破81案 共值21億按年飈兩倍

【明報專訊】海關本月中截查一艘由屯門駛往廣東的內河貨船，發現船上24個貨櫃載有大量名貴食材、電子產品及名牌貨品，市值達12億元，拘捕兩人，為本港有紀錄以來最大宗走私案。

報稱膠粒 罕見運600噸露餡

本月14日晚上約10時，海關區域巡邏船在本港東南水域近東龍洲一帶截查一艘內河貨船，載貨清單顯示船上有24個貨櫃載有聚丙烯膠粒，由屯門上船後運往廣東。由於膠粒為普通及廉價的原材料，內地亦有不少生產商，由香港將600公噸膠粒運往內地並不常見，加上收貨人只是一間普通貿易公司，引起關員注意，於是查驗船上貨櫃，發現一批走私貨物。

拘兩人 檢瀕危花旗參

海關在船上搜獲的貨物包括名牌手表、手袋、化妝品及衣履，又有紅酒、海參、花膠等貴價食材，亦發現屬瀕危物種的花旗參及俗稱「裙翅」的犁頭鰩魚翅。海關發現船上貨櫃由本港一間公司安排運往內地，拘捕一名39歲女子及一名56歲男子，初步相信被捕女子負責公司租務、男子則負責安排貨櫃運往內地。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜表示，相信因冬至及農曆新年將至，內地對花膠、海參等高價食材需求大，但因通關問題內地人不能以「自由行」形式來港購物，水貨客亦幾近絕迹，不法分子於是把握「黃金檔期」將貴價貨品走私往內地圖利。

除食材、名牌貨外，海關今次亦檢獲一批最新款的智能電話、平板電腦及智能手表，亦發現一批高階電腦顯示卡。該批顯示卡除可用於電玩，也可用作挖掘虛擬貨幣。海關稱，顯示卡在本港市價約數千元，但內地市場需求殷切，炒價比原價高逾倍。

高價貨徵稅多 走私可逃20億

另外，內地會對高價貨品收取關稅及增值稅，以今次檢獲其中一種化妝品保濕霜為例，本港售價約8000元一樽，但內地徵稅約為貨價160%，走私分子每走私一樽，即可逃稅13,000元。本案檢獲名牌鞋履、手袋的稅款約為貨價的110%至160%不等，而本案所檢獲最貴的貨品為名牌手表，約值60萬元、所涉稅款則達80萬元。海關估計，若今次不法分子將24個貨櫃全數走私往內地，所逃避的稅款高達20億元。

截至昨日，海關今年合共偵破81宗海路走私案，緝獲貨物共約值21億元，以貨值計算較去年同期上升兩倍。

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