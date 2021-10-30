大坑西重建8幢3347伙 6幢首置盤設會所

【明報專訊】由平民屋宇有限公司及市建局合作發展的石硤尾大坑西新邨重建計劃，最新向城規會提交詳細規劃，計劃分兩地盤重建共8幢住宅大廈，提供3347伙；第1及2座樓宇約1300伙預留予重置現有租戶；第3至8座屬首置盤，由市建局以市場折扣價出售，並設私人會所。
首兩座1300伙 安置大坑西邨原戶
根據城規會申請文件，擬重建大坑西新邨地盤約22.5萬方呎，現為綜合發展區用地，申請放寬地積比由現時5.5倍增至8.24倍，並申請放寬建築物高限，擬建合共8幢分別28至40層高樓宇，提供3347個單位。
按項目規劃圖，重建計劃分兩地盤興建，其中靠近窩仔街及石峽尾港鐵站的地盤1，將先建第1及2座，涉約1300伙安置原有大坑西邨租戶；地盤2靠近大坑東道、大坑西街及偉智街，興建6幢樓宇涉約2000伙，將成為首置盤，交予市建局售予首次置業者，第3座及第8座內設有私人會所。根據市建局早前公布，大坑西新邨首置盤料最快2026年出售樓花。
大坑西新邨重建項目內亦擬建1幢3層高社福設施，並會提供商舖、食肆等，整體擬建的住用及非住用總樓面面積分別約168.81萬及16.76萬平方呎。申請人表示，未來會在商舖開放時間內，提供無障礙通道連接大坑西街和偉智街與石硤尾港鐵站。