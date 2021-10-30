大坑西重建8幢3347伙 6幢首置盤設會所

首兩座1300伙 安置大坑西邨原戶

根據城規會申請文件，擬重建大坑西新邨地盤約22.5萬方呎，現為綜合發展區用地，申請放寬地積比由現時5.5倍增至8.24倍，並申請放寬建築物高限，擬建合共8幢分別28至40層高樓宇，提供3347個單位。

按項目規劃圖，重建計劃分兩地盤興建，其中靠近窩仔街及石峽尾港鐵站的地盤1，將先建第1及2座，涉約1300伙安置原有大坑西邨租戶；地盤2靠近大坑東道、大坑西街及偉智街，興建6幢樓宇涉約2000伙，將成為首置盤，交予市建局售予首次置業者，第3座及第8座內設有私人會所。根據市建局早前公布，大坑西新邨首置盤料最快2026年出售樓花。

大坑西新邨重建項目內亦擬建1幢3層高社福設施，並會提供商舖、食肆等，整體擬建的住用及非住用總樓面面積分別約168.81萬及16.76萬平方呎。申請人表示，未來會在商舖開放時間內，提供無障礙通道連接大坑西街和偉智街與石硤尾港鐵站。