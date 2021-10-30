綠置居樓王首日速售 貨尾無人問津 房會委員倡放寬輪候公屋單身者選購

房委會今期推售的綠置居，包括啟鑽苑共2112伙，實用面積介乎約184至481呎，定價由118萬至385萬元，另包括約800伙租置公屋，及上期綠置居剩餘未售的青富苑及蝶翠苑共537伙，絕大部分為187至189呎單位。

首日出席率九成 選購90伙

房委會上周稱將邀請首批約100名申請者於首日揀樓。房屋署發言人昨回覆，今期綠置居開賣首日，有91名申請人到場揀樓，出席率約91%；對比上期揀樓首日僅37.5%申請者出席有明顯分別。其中昨日有90個單位獲選購，當中62個為啟鑽苑單位，其餘28個單位均為租置公屋單位。

有在場揀樓市民稱，實用面積479呎、售約385萬元的啟鑽苑4座36樓1室的「樓王」在開賣不足1小時已售。不過，首日仍未能售出青富苑或蝶翠苑貨尾單位。

白田邨重建戶湯先生和父親因重建能優先揀樓，籌號為24的湯先生表示二人心儀樓王單位，惟揀樓時已被選購，故購入同屋苑5座35樓1室鄰近樓王單位，即便未能買到心頭好，湯先生表示自己「已經好開心」。

重建戶購東頭邨單位：等待已久

同為白田邨重建戶的余先生原希望購入鑽石山鳳德邨的單位，惟籌號較後，最後以約93萬購買東頭二邨一實用面積約500平方呎低層單位。余稱同面積單位市價最少要400多萬，形容租置房屋價格相宜。他認為若不是白田邨重建，自己難以在港擁有屬於自己的單位，形容自己對此機會「等待已久」。

房委會資助房屋小組委員梁文廣表示，啟鑽苑價錢合理、地理位置非常好，估計可售出全部單位，但青富苑價格和地理位置不太吸引，明言對貨尾單位銷情不樂觀。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉說，一如預期，青富苑和蝶翠苑的貨尾單位不受申請者青睞，認為需視乎今期最終銷情，若貨尾單位仍未全數售出，建議房委會可考慮減價或放寬讓部分正輪候公屋的單身者選購。