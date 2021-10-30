員工陣線疑強制安心「背後有因」 醫局：偏見揣測 深表遺憾

陣線：安心難準確尋人 多此一舉

醫管局員工陣線表示，疫情爆發以來醫管局一直委派感染控制組員工追蹤接觸者，一直行之有效；過往醫管局亦堅持只要員工穿上合適裝備就不算密切接觸者，且當局必備有職員上班紀錄，形容醫管局強制用安心「多此一舉」，有個別員工亦曾反映新措施擾民。陣線亦認為醫院範圍大、劃分多個區域，單以進出醫院掃描二維碼難以準確尋找密切接觸者。

醫局：配合政策 與公共設施一致

醫管局反駁稱，有關安排基於防疫需要，配合政府整體防疫政策，又說醫管局及公院的安排與其他公用設施一致，不會影響現行感染控制措施及安排，例如探訪者必須經由病房職員預約登記，並透過「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表。醫管局又稱，對有個別團體基於偏見而作出無根據揣測和指摘深感遺憾。

（新冠疫情）