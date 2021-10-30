港聞

港聞二

街市檔：有客拒掃安心 詢門口交收 多部門公布詳情 公廁靈灰閣免用

【明報專訊】下周一起入政府設施須用安心出行，食環署昨公布包括街市、熟食中心等，如有困難者會體恤處理，可填資料代替；入公廁及靈灰安置所等則免用。有街市檔販稱部分客拒掃安心，批評措施擾民，憂生意受影響，更有顧客為此要求雞檔日後送雞出街市門口交收。對於無手機的無家者憂無法入政府設施，綜合政府消息稱，其中一個方案是容許他們用社區組織協會的電話作為聯絡以便追查，而若他們願意，政府可考慮提供手提電話。

消息稱無家者可填社協電話

社協社區組織幹事吳衛東昨稱，沒接獲通知無家者可用社協電話登記，但對此歡迎，過往登記消費券、關愛基金時，不少無家者都填其手提號碼，今次亦樂意處理，但社協辦事處電話只有5條線，若過多人致電「有機會聽不及」，亦憂部分無家者從沒向社協登記，若被要求認證某人是否無家者或會尷尬。

社協歡迎 憂超負荷

吳又稱，近期曾考慮為無家者眾籌二手智能手機，但有不少限制，如現在一部小米、紅米二手也要900多元，社協並無如此龐大資源，而無家者常失竊亦難解決。若電話由社協職員保管，他們又無法每時每刻準備好趕到現場提供手機。

政府上周四公布下周一起進入政府設施前須用安心出行，多個部門至昨晚交代詳情，當中食環署公眾街市、小販市場及熟食市場都要用安心出行，進入靈灰安置所、紀念花園、墳場、永愛園、垃圾收集站、公共浴室及公廁則毋須使用。另外，火葬場及申請殯葬服務的辦事處接受未能用安心出行者以填資料代替。

至於康文署博物館、圖書館、表演場地、室內與戶外體育處所、公眾游泳池，以及民政總署轄下社區會堂、社區中心等，均須用安心出行。

政府早前公布，12歲以下和65歲或以上、難用安心出行的殘疾人士可豁免。食環署公布，實施初期會較着重公眾教育和宣傳及提供技術協助；適應期內如個別人士因真正困難未能使用程式，署方會以務實體恤態度處理，例如容許他們填寫「訪客資料記錄表」替代。康文署及民政總署會因應情况豁免，其中民政總署稱會豁免無智能手機的臨時庇護中心使用者。

街市檔販憂客寧到超市

九龍城街市雞檔負責人梁太表示，有伯伯查詢往後買雞可否不入街市，只致電通知她拿雞出街市門口交收。梁太說「客人覺得麻煩唔想用，無辦法啦」。牛池灣街市雞販馬平盛認為，疫情已緩和卻推新措施擾民，「最後係搞到攤檔辛苦，搞到市民選擇去超市」，擔心會失三分之一生意。

本港昨增5宗新冠病毒輸入個案，全部均已打針，並被驗出L452R變種病毒株，其中一名機組人員來自美國和英國，一名機組人員來自俄羅斯，其餘3人是來自菲律賓的外傭。另外昨日少於5宗初步確診。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕吳衛東 香港社區組織協會 安心出行 無家者

上 / 下一篇新聞

羊水栓塞產婦裁死於不幸 夫：還公道 陪審團向醫局提8建議 伊院：仔細研究
羊水栓塞產婦裁死於不幸 夫：還公道 陪審團向醫局提8建議 伊院：仔細研究
追究5年終「補白」 夫：曾每天抱女哭
追究5年終「補白」 夫：曾每天抱女哭
有否決定撤離火場 許志傑同袍上司供辭分歧
有否決定撤離火場 許志傑同袍上司供辭分歧
澳亞藝術節禁港人展黃傘 港經貿辦屬協辦團體 澳外長關注政治干預
澳亞藝術節禁港人展黃傘 港經貿辦屬協辦團體 澳外長關注政治干預
港人澳洲院校畢業最快3年可申居權 不計學歷入息
港人澳洲院校畢業最快3年可申居權 不計學歷入息
民陣未交資料 陳皓桓獄中被控 倘定罪罰款2.5萬
民陣未交資料 陳皓桓獄中被控 倘定罪罰款2.5萬
警突擊青衣食肆 票控9食客4餐廳
警突擊青衣食肆 票控9食客4餐廳
投訴法官委會首開會 兩宗裁不成立 涉裁判官蘇文隆何俊堯 結論：沒偏頗或政治傾向
投訴法官委會首開會 兩宗裁不成立 涉裁判官蘇文隆何俊堯 結論：沒偏頗或政治傾向
樹仁傳理生後巷擲燃彈囚4年9月 官指激化敵對氣氛
樹仁傳理生後巷擲燃彈囚4年9月 官指激化敵對氣氛
男生認刑毁判更生中心 官：沒被告把風難成事
男生認刑毁判更生中心 官：沒被告把風難成事
智障發仔裁有參與集結 還押取報告
智障發仔裁有參與集結 還押取報告
裝衛星追蹤儀 獲救海龜重回大海
裝衛星追蹤儀 獲救海龜重回大海
港賊伙蛇匪爆竊 警拘兩人涉22案
港賊伙蛇匪爆竊 警拘兩人涉22案
員工陣線疑強制安心「背後有因」 醫局：偏見揣測 深表遺憾
員工陣線疑強制安心「背後有因」 醫局：偏見揣測 深表遺憾
毅行者不獲批准 專家稱風險低過渣馬
毅行者不獲批准 專家稱風險低過渣馬
綠置居樓王首日速售 貨尾無人問津 房會委員倡放寬輪候公屋單身者選購
綠置居樓王首日速售 貨尾無人問津 房會委員倡放寬輪候公屋單身者選購
大坑西重建8幢3347伙 6幢首置盤設會所
大坑西重建8幢3347伙 6幢首置盤設會所
房委會深水埗地盤復工 停工沉降指標增逾兩倍
房委會深水埗地盤復工 停工沉降指標增逾兩倍
搗最大宗走私 檢12億魚翅名表名袋 海路今年破81案 共值21億按年飈兩倍
搗最大宗走私 檢12億魚翅名表名袋 海路今年破81案 共值21億按年飈兩倍
黎智英刑恐罪脫上訴 律政司稱無關報館恩怨
黎智英刑恐罪脫上訴 律政司稱無關報館恩怨
公院插鼻胃管翁 十二指腸檢5厘米殘餘導管
公院插鼻胃管翁 十二指腸檢5厘米殘餘導管
九中耳鼻喉最長輪154周 林志釉：難接受 料續惡化
九中耳鼻喉最長輪154周 林志釉：難接受 料續惡化
小學教師非禮女童囚3年 求情稱「造福教界29年」 官：有出糧 別說成偉大
小學教師非禮女童囚3年 求情稱「造福教界29年」 官：有出糧 別說成偉大
網騙拘32人涉款910萬 12外傭售銀行戶口洗錢
網騙拘32人涉款910萬 12外傭售銀行戶口洗錢
林婉儀獲追授榮譽總督察
林婉儀獲追授榮譽總督察
駕綿羊仔失控撞吊臂車 懲教助理亡
駕綿羊仔失控撞吊臂車 懲教助理亡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】屋苑經理「死而復生」？ 出通告話自己「證實死亡」 其後救番
【Emily】屋苑經理「死而復生」？ 出通告話自己「證實死亡」 其後救番
【Emily】署任近9月 梅達明「坐正」監警會秘書長
【Emily】署任近9月 梅達明「坐正」監警會秘書長
【Emily】消防拍開合跳短片 籲關注保護兒童
【Emily】消防拍開合跳短片 籲關注保護兒童
【Emily】Ann姐退火線 話有嘢幫可繼續搵佢
【Emily】Ann姐退火線 話有嘢幫可繼續搵佢
【Emily】李慧詩做碳中和宣傳大使
【Emily】李慧詩做碳中和宣傳大使