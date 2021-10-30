街市檔：有客拒掃安心 詢門口交收 多部門公布詳情 公廁靈灰閣免用

消息稱無家者可填社協電話

社協社區組織幹事吳衛東昨稱，沒接獲通知無家者可用社協電話登記，但對此歡迎，過往登記消費券、關愛基金時，不少無家者都填其手提號碼，今次亦樂意處理，但社協辦事處電話只有5條線，若過多人致電「有機會聽不及」，亦憂部分無家者從沒向社協登記，若被要求認證某人是否無家者或會尷尬。

社協歡迎 憂超負荷

吳又稱，近期曾考慮為無家者眾籌二手智能手機，但有不少限制，如現在一部小米、紅米二手也要900多元，社協並無如此龐大資源，而無家者常失竊亦難解決。若電話由社協職員保管，他們又無法每時每刻準備好趕到現場提供手機。

政府上周四公布下周一起進入政府設施前須用安心出行，多個部門至昨晚交代詳情，當中食環署公眾街市、小販市場及熟食市場都要用安心出行，進入靈灰安置所、紀念花園、墳場、永愛園、垃圾收集站、公共浴室及公廁則毋須使用。另外，火葬場及申請殯葬服務的辦事處接受未能用安心出行者以填資料代替。

至於康文署博物館、圖書館、表演場地、室內與戶外體育處所、公眾游泳池，以及民政總署轄下社區會堂、社區中心等，均須用安心出行。

政府早前公布，12歲以下和65歲或以上、難用安心出行的殘疾人士可豁免。食環署公布，實施初期會較着重公眾教育和宣傳及提供技術協助；適應期內如個別人士因真正困難未能使用程式，署方會以務實體恤態度處理，例如容許他們填寫「訪客資料記錄表」替代。康文署及民政總署會因應情况豁免，其中民政總署稱會豁免無智能手機的臨時庇護中心使用者。

街市檔販憂客寧到超市

九龍城街市雞檔負責人梁太表示，有伯伯查詢往後買雞可否不入街市，只致電通知她拿雞出街市門口交收。梁太說「客人覺得麻煩唔想用，無辦法啦」。牛池灣街市雞販馬平盛認為，疫情已緩和卻推新措施擾民，「最後係搞到攤檔辛苦，搞到市民選擇去超市」，擔心會失三分之一生意。

本港昨增5宗新冠病毒輸入個案，全部均已打針，並被驗出L452R變種病毒株，其中一名機組人員來自美國和英國，一名機組人員來自俄羅斯，其餘3人是來自菲律賓的外傭。另外昨日少於5宗初步確診。

明報記者

（新冠疫情）