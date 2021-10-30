港聞

港聞二

智障發仔裁有參與集結 還押取報告

【明報專訊】輕度智障的清潔工「發仔」李啟發涉於前年10月12日以雷射筆照射旺角警署，法庭早前裁定他不適宜答辯和受審，控方繼續就案件舉證後，裁判官昨日在觀塘裁判法院裁定他有參與非法集結及違反《禁蒙面法》，涉管有攻擊性武器的舉證則不成立。裁判官下令被告還押至11月12日，以索取精神科及社會福利調查報告，再決定判處方式。

早前裁不宜答辯 判處方式待定

被告李啟發（32歲）在庭上大部分時間垂頭，立法會前議員邵家臻有到庭旁聽。辯方在裁決後為被告申請保釋，稱他居於院舍，並有社工陪同應訊，棄保潛逃風險低。保釋最終被拒。

裁判官劉淑嫻裁決時稱接納警員及專家證人供辭。當日下午有警員目睹警署外有大批示威者聚集，高叫口號反對政府和警方，被告左右手各持雷射筆和電筒，他用雷射筆照向警署，片段顯示他身處現場，他被搜出該雷射筆。劉官稱，被告在現場逗留並徘徊，行為毫無疑問構成挑釁和令人害怕，裁定控方就非法集結罪舉證成立；被告當時戴口罩及頭罩，因此裁定他違反禁蒙面法的舉證亦成立。

劉官稱，片段可見被告照射藍色和白色光束，涉案警員供稱眼睛因雷射光束感痛楚，然而被告是胡亂照射警署外牆和露台，未能證明他有意圖傷人，遂裁定涉公眾地方管有攻擊性武器的舉證不成立。

【案件編號：WKCC 2327/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕清潔工 蒙面 非法集結罪 旺角警署 反修例運動

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