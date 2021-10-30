樹仁傳理生後巷擲燃彈囚4年9月 官指激化敵對氣氛

【明報專訊】案發時就讀樹仁大學新聞與傳播學系一年級的男學生，前年10月6日在反《禁蒙面法》示威期間，在深水埗後巷投擲燃燒彈，令地面燒焦。他經審訊後被裁定一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪成，昨日在區域法院被判囚4年9個月。辯方求情稱被告熱愛香港，高中時已立志當記者，今次事件對被告來說是當頭棒喝。法官李俊文說，被告當時行為無疑激化敵對氣氛，必須判具阻嚇刑罰。
求情稱愛香港 立志當記者
李官判刑時覆述辯方的書面求情稱，被告鄭永揚（現年21歲）過去學習態度積極良好，受老師愛惜，又做義工照顧別人，由高中開始立志當記者，對未來充滿憧憬；他亦熱愛香港，望一展抱負，貢獻社會。辯方又稱，被告無刑事紀錄，案發時正值反修例事件，案件在電光火石之間發生，被告只為阻礙警方追截示威者，沒有預謀。另外，案件因受疫情影響而延誤，令他審訊時已年滿21歲，未能獲得其他非監禁的判刑考慮。
李官表示本案控罪嚴重，不可判院舍式刑罰，形容案發後巷狹窄，並有修路工程阻塞，當時擠滿示威者及巿民，尾隨又有追截的警員，投擲汽油彈尤為危險。李官說，雖然被告投擲的玻璃樽末摔破，但溢出的易燃液體已足以產生火光，令追截警員受驚止步，更有一名警員因此發射兩粒橡膠子彈，可見當時情况危急。
考慮背景良好 「最寬大處理」
李官以監禁5年為量刑起點，考慮被告背景良好，審訊時承認部分案情，節省法庭時間，酌情減刑3個月，最終判囚4年9個月。李官稱這已屬最寬大的處理。