港人澳洲院校畢業最快3年可申居權 不計學歷入息

去年7月本港實施《港區國安法》後，澳洲宣布對港新措施，包括留學澳洲的港人畢業後可申請5年期畢業生簽證，可在當地工作及申請永久居留權。澳洲昨公布以畢業生簽證申請永久居留的詳情。

兩類技術移民簽證 3月可申請

持香港特區護照或BNO者，並擁有畢業生簽證滿4年，可申請「技術移民獨立簽證」，移居澳洲。持畢業生簽證者若在指定偏遠地區居住、工作或讀書滿3年，則可申請「偏遠地區技術移民永久居留簽證」居澳。根據澳洲內政部資料，「指定偏遠地區」包括塔斯曼尼亞、昆士蘭等州部分地區；悉尼、墨爾本、坎培拉等城市則不涵蓋在內。新計劃明年3月5日起實施。

澳洲當局對偏遠地區技術移民永久居留簽證申請者，審批條件較嚴格。除體檢及品格審查，澳洲安全情報局會評估申請人有否對澳洲有直接或間接保安風險，及違反澳洲外交政策利益。

升學顧問：澳入學門檻低 醫科出路佳

英加移民需時較短

天達海外升學中心高級經理何卓彥說，以往澳洲准海外畢業生申請移居當地，惟計劃採取「計分制」，當局會考慮申請人學歷、語言能力、入息等，分數要求高。除了澳洲，加拿大及英國亦為港人提供升學後移居當地途徑（見表）。何稱，加英兩國的移居計劃時間較短，對有意獲取外國永久居留權的港人而言，仍是最吸引的選擇。

不過，他說澳洲大學較易入讀，醫療相關課程如物理治療、職業治療、藥劑等收生分數較低，當地醫療人員短缺，相關學科在澳洲出路不錯。至於留學開支，視乎課程每年學費連生活費介乎約30萬至45萬港元。

何稱，他任職的升學中心接獲查詢宗數「一直穩定，未有下跌迹象」，本學年經中心赴英留學的人數較以往多約四成。他說，普遍家長擔心本港言論自由及學校課程，「十個有九個」均問及子女日後留在外國工作甚至移民的安排。