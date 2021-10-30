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澳亞藝術節禁港人展黃傘 港經貿辦屬協辦團體 澳外長關注政治干預

【明報專訊】澳洲一個藝術節拒絕當地港人團體展示黃傘，團體其後被取消參與資格。港人團體南澳香港文化協會原定參與阿德萊德舉行的澳亞藝術節（OzAsia Festival），並計劃展示黃傘。主辦方電郵回覆中附上《維基百科》2014年雨傘運動的連結，稱大會無法批准黃傘展品，事件被質疑政治審查；主辦方後以防疫為由取消協會參與資格。藝術節多個協辦團體當中，包括孔子學院及香港駐悉尼經貿辦。事件惹起澳洲政府關注，外長潘恩（Marise Payne）前日強調，不能接受藝術文化活動有任何政治干預或審查，促請部門跟進和聯絡藝術節主辦方表達關注。

主辦方拒批展品 電郵列傘運連結

疫情為由 取消港人團體參與

澳亞藝術節於10月21日至11月7日在阿德萊德舉行。據SBS中文報道，南澳香港文化協會早前申請並獲批於10月23日及24日擺放攤位及表演，展品包括黃色雨傘。其後，協會於9月中收到主辦方要求進一步解釋展示黃傘或提供照片，協會回覆稱是用作藝術擺設。數日後主辦方電郵指在網上發現維基百科2014年傘運資料，稱大會無法批准黃傘展品。

協會表示，對藝術節的決定感到震驚，經多次追問及質疑政治審查後，大會回覆稱南澳政府新增防疫措施，故需取消連同他們在內的6個團體的攤位申請。藝術節在facebook專頁向網民解釋時稱，「由於節目比預期受歡迎，及考慮到新增的防疫措施，大會於這周末沒有能力安全地安排舉辦有關攤位」。

澳中基金會孔子學院同協辦

協會質疑事件與親中團體有關

澳亞藝術節有多個協辦團體，除了澳洲及南澳政府，亦包括澳中基金會、阿德萊德大學孔子學院、香港駐悉尼經濟貿易辦事處等。協會向SBS中文表示，他們過往曾參與南澳政府舉辦的多個活動，包括國慶日巡遊2021，同樣以黃傘表演也沒問題，質疑今次「被DQ」是否與以上「親中團體」有關。

駐悉尼經貿辦：節目由主辦方安排

澳洲外交及貿易部東亞司第一助理秘書Elly Lawson表示，留意到澳亞藝術節被指政治審查。她說政府與受資助團體簽訂協議，要求他們確保所有項目「不受第三方影響」，將進一步調查事件。

本報向香港駐悉尼經濟貿易辦事處查詢有否參與藝術節的節目決策。經貿辦回覆稱，他們是其中一個支持澳亞藝術節的機構，藝術節的節目由主辦單位安排。

許智峯身在南澳 促查原因

身處南澳的立法會前議員許智峯向本報表示，相信事件涉及政治審查，他批評藝術節的處理手法很拙劣，又認為以防疫理由取消參與資格，理由牽強。他樂見澳洲外長對事件的回應，並期望當局可查清楚DQ背後主因及誰做決定，是否與孔子學院、經貿辦有關。

相關字詞﹕黃傘 澳亞藝術節 南澳香港文化協會

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