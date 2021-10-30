港聞

港聞一

有否決定撤離火場 許志傑同袍上司供辭分歧

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩消防員殉職，死因研訊昨踏入第37日。伙拍死者許志傑入火場的上司及同袍，就有否決定撤離火場的供辭出現分歧。上司邱曉生表示，得知火場高溫難耐時，他已安排與另一支煙帽隊接更，當下判斷是毋須緊急撤退。消防員袁耀強則稱，當時有人提議撤退，「意識到所有人都同意」，於是沿喉離開。

起火第三日（2016年6月23日），現任高級消防隊長邱曉生與下屬許志傑、袁耀強及徐建文組成煙帽隊，4人在火場走失後，許被救出送院。庭上播放對講機對話錄音，顯示邱曉生由晚上7時7至9分呼叫失散的下屬，惟不獲任何回應。晚上7時10分，邱向入口指揮官報告「同3個隊員未聯絡到」，不久有一把男聲表示「聯絡到」。

上司：已安排接更 毋須緊急撤退

兩分鐘後，負責在火場接更的另一支煙帽隊稱「見到一個同事瞓咗喺度，我哋𠵱家嘗試搬佢出嚟」。邱曉生透過對講機查詢遇事者是否其下屬，對方稱是。至晚上7時17分，有消防員宣布啟動緊急應變程序「Mayday」。許志傑家屬一方問到，邱曉生有否到聽到下屬反映身體欠佳，邱表示沒聽過類似說話，又稱已向指揮官查詢接更安排，當時毋須緊急撤退。

同袍：有人倡撤 大家同意下離開

袁耀強則稱，與同隊3人經過一個十字路口，感覺火場溫度上升，其中一名同袍提議開始撤退，其他人都同意撤離，他便放下消防喉筆離開。及後，他發現一塊疑似鐵板阻擋去路，唯有轉彎前行，沿途被疑似電線或繩索鈎住氣樽，擾攘一番才能撤離。他自言感覺暈眩、手腳麻痺，亦留意到徐建文陷入半昏迷狀態。研訊下周一（11月1日）續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕殉職消防員 時昌迷你倉 淘大工業村迷你倉大火 死因研訊

上 / 下一篇新聞

羊水栓塞產婦裁死於不幸 夫：還公道 陪審團向醫局提8建議 伊院：仔細研究
羊水栓塞產婦裁死於不幸 夫：還公道 陪審團向醫局提8建議 伊院：仔細研究
追究5年終「補白」 夫：曾每天抱女哭
追究5年終「補白」 夫：曾每天抱女哭
澳亞藝術節禁港人展黃傘 港經貿辦屬協辦團體 澳外長關注政治干預
澳亞藝術節禁港人展黃傘 港經貿辦屬協辦團體 澳外長關注政治干預
港人澳洲院校畢業最快3年可申居權 不計學歷入息
港人澳洲院校畢業最快3年可申居權 不計學歷入息
民陣未交資料 陳皓桓獄中被控 倘定罪罰款2.5萬
民陣未交資料 陳皓桓獄中被控 倘定罪罰款2.5萬
警突擊青衣食肆 票控9食客4餐廳
警突擊青衣食肆 票控9食客4餐廳
投訴法官委會首開會 兩宗裁不成立 涉裁判官蘇文隆何俊堯 結論：沒偏頗或政治傾向
投訴法官委會首開會 兩宗裁不成立 涉裁判官蘇文隆何俊堯 結論：沒偏頗或政治傾向
樹仁傳理生後巷擲燃彈囚4年9月 官指激化敵對氣氛
樹仁傳理生後巷擲燃彈囚4年9月 官指激化敵對氣氛
男生認刑毁判更生中心 官：沒被告把風難成事
男生認刑毁判更生中心 官：沒被告把風難成事
智障發仔裁有參與集結 還押取報告
智障發仔裁有參與集結 還押取報告
裝衛星追蹤儀 獲救海龜重回大海
裝衛星追蹤儀 獲救海龜重回大海
港賊伙蛇匪爆竊 警拘兩人涉22案
港賊伙蛇匪爆竊 警拘兩人涉22案
街市檔：有客拒掃安心 詢門口交收 多部門公布詳情 公廁靈灰閣免用
街市檔：有客拒掃安心 詢門口交收 多部門公布詳情 公廁靈灰閣免用
員工陣線疑強制安心「背後有因」 醫局：偏見揣測 深表遺憾
員工陣線疑強制安心「背後有因」 醫局：偏見揣測 深表遺憾
毅行者不獲批准 專家稱風險低過渣馬
毅行者不獲批准 專家稱風險低過渣馬
綠置居樓王首日速售 貨尾無人問津 房會委員倡放寬輪候公屋單身者選購
綠置居樓王首日速售 貨尾無人問津 房會委員倡放寬輪候公屋單身者選購
大坑西重建8幢3347伙 6幢首置盤設會所
大坑西重建8幢3347伙 6幢首置盤設會所
房委會深水埗地盤復工 停工沉降指標增逾兩倍
房委會深水埗地盤復工 停工沉降指標增逾兩倍
搗最大宗走私 檢12億魚翅名表名袋 海路今年破81案 共值21億按年飈兩倍
搗最大宗走私 檢12億魚翅名表名袋 海路今年破81案 共值21億按年飈兩倍
黎智英刑恐罪脫上訴 律政司稱無關報館恩怨
黎智英刑恐罪脫上訴 律政司稱無關報館恩怨
公院插鼻胃管翁 十二指腸檢5厘米殘餘導管
公院插鼻胃管翁 十二指腸檢5厘米殘餘導管
九中耳鼻喉最長輪154周 林志釉：難接受 料續惡化
九中耳鼻喉最長輪154周 林志釉：難接受 料續惡化
小學教師非禮女童囚3年 求情稱「造福教界29年」 官：有出糧 別說成偉大
小學教師非禮女童囚3年 求情稱「造福教界29年」 官：有出糧 別說成偉大
網騙拘32人涉款910萬 12外傭售銀行戶口洗錢
網騙拘32人涉款910萬 12外傭售銀行戶口洗錢
林婉儀獲追授榮譽總督察
林婉儀獲追授榮譽總督察
駕綿羊仔失控撞吊臂車 懲教助理亡
駕綿羊仔失控撞吊臂車 懲教助理亡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】屋苑經理「死而復生」？ 出通告話自己「證實死亡」 其後救番
【Emily】屋苑經理「死而復生」？ 出通告話自己「證實死亡」 其後救番
【Emily】署任近9月 梅達明「坐正」監警會秘書長
【Emily】署任近9月 梅達明「坐正」監警會秘書長
【Emily】消防拍開合跳短片 籲關注保護兒童
【Emily】消防拍開合跳短片 籲關注保護兒童
【Emily】Ann姐退火線 話有嘢幫可繼續搵佢
【Emily】Ann姐退火線 話有嘢幫可繼續搵佢
【Emily】李慧詩做碳中和宣傳大使
【Emily】李慧詩做碳中和宣傳大使