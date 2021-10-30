有否決定撤離火場 許志傑同袍上司供辭分歧

起火第三日（2016年6月23日），現任高級消防隊長邱曉生與下屬許志傑、袁耀強及徐建文組成煙帽隊，4人在火場走失後，許被救出送院。庭上播放對講機對話錄音，顯示邱曉生由晚上7時7至9分呼叫失散的下屬，惟不獲任何回應。晚上7時10分，邱向入口指揮官報告「同3個隊員未聯絡到」，不久有一把男聲表示「聯絡到」。

上司：已安排接更 毋須緊急撤退

兩分鐘後，負責在火場接更的另一支煙帽隊稱「見到一個同事瞓咗喺度，我哋𠵱家嘗試搬佢出嚟」。邱曉生透過對講機查詢遇事者是否其下屬，對方稱是。至晚上7時17分，有消防員宣布啟動緊急應變程序「Mayday」。許志傑家屬一方問到，邱曉生有否到聽到下屬反映身體欠佳，邱表示沒聽過類似說話，又稱已向指揮官查詢接更安排，當時毋須緊急撤退。

同袍：有人倡撤 大家同意下離開

袁耀強則稱，與同隊3人經過一個十字路口，感覺火場溫度上升，其中一名同袍提議開始撤退，其他人都同意撤離，他便放下消防喉筆離開。及後，他發現一塊疑似鐵板阻擋去路，唯有轉彎前行，沿途被疑似電線或繩索鈎住氣樽，擾攘一番才能撤離。他自言感覺暈眩、手腳麻痺，亦留意到徐建文陷入半昏迷狀態。研訊下周一（11月1日）續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）