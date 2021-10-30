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追究5年終「補白」 夫：曾每天抱女哭

【明報專訊】產婦梁金笑5年前在伊院分娩後離世，昨裁定死於不幸。死者丈夫鍾德寧稱，一直認為太太的死「不明不白」，一心追究事實全貌，形容起初「條路無曙光、好黑暗」，經歷5年奔波，終透過死因研訊填補事件空白。他打算周日拜祭太太，告知為她討得公道。

鍾德寧9年前認識太太，兩人2015年初共諧連理，太太翌年懷孕，豈料迎接新生命的同時，太太因羊水栓塞離世。他形容，失去太太的悲痛難以筆墨表達，曾有兩年情緒崩潰，每天只懂抱着女兒哭泣，故希望自己是「最後一位承受此傷痛之人」。

稱家屬「絕對劣勢」

尋專家意見困難重重

回想5年歷程，鍾德寧認為家屬「處於絕對劣勢」，資源、人才均被醫管局「輾壓」，憶述事發翌年院方調查報告「交代得唔清唔楚」，但自己找不到辯駁之處，尋求專家意見亦困難重重；透過死因研訊，他方得悉有其他方式治療羊水栓塞，以及太太未能驗血的原因，證明院方報告非事實全部，確信當時有醫療失誤。

6天研訊鍾德寧均準時出席，每當有證人提及事主離世，他都不禁泛淚，多次脫下眼鏡拭淚。他憶述，太太生產時他被醫護人員推出病房，「甚至唔知佢（太太）有無見過個女，有無摸過佢一下」；兩口子當時討論過為女兒起名，但尚未決定用哪個名字，太太便不幸離世，只能留憾。

女兒漸漸長大，已明白母親不在人世，鍾德寧會告訴她「媽媽雖然唔喺度，但係都好愛惜佢」，亦會向她描述母親性格，冀女兒學習到母親優點。

相關字詞﹕醫管局 伊利沙伯醫院 產婦 羊水栓塞 死因研訊

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