追究5年終「補白」 夫：曾每天抱女哭

鍾德寧9年前認識太太，兩人2015年初共諧連理，太太翌年懷孕，豈料迎接新生命的同時，太太因羊水栓塞離世。他形容，失去太太的悲痛難以筆墨表達，曾有兩年情緒崩潰，每天只懂抱着女兒哭泣，故希望自己是「最後一位承受此傷痛之人」。

稱家屬「絕對劣勢」

尋專家意見困難重重

回想5年歷程，鍾德寧認為家屬「處於絕對劣勢」，資源、人才均被醫管局「輾壓」，憶述事發翌年院方調查報告「交代得唔清唔楚」，但自己找不到辯駁之處，尋求專家意見亦困難重重；透過死因研訊，他方得悉有其他方式治療羊水栓塞，以及太太未能驗血的原因，證明院方報告非事實全部，確信當時有醫療失誤。

6天研訊鍾德寧均準時出席，每當有證人提及事主離世，他都不禁泛淚，多次脫下眼鏡拭淚。他憶述，太太生產時他被醫護人員推出病房，「甚至唔知佢（太太）有無見過個女，有無摸過佢一下」；兩口子當時討論過為女兒起名，但尚未決定用哪個名字，太太便不幸離世，只能留憾。

女兒漸漸長大，已明白母親不在人世，鍾德寧會告訴她「媽媽雖然唔喺度，但係都好愛惜佢」，亦會向她描述母親性格，冀女兒學習到母親優點。