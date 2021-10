【Emily】批林鄭「道歉論」 屈穎妍：小學雞程度令人咋舌

屈穎妍認為,立法會惜別宴請高官同行會成員食餐飯,應放低平日喺議會嘅劍拔弩張,一笑泯恩仇,但林太一篇講話就得罪天下人,議員喺台下當然嬲嬲豬,而佢睇到嘅係一種危險的心態,「不必理別人感受,只顧中央點睇我」。

有議員嬲到講英文話「被冒犯」

屈穎妍話,建制議員「不是你下屬,不是你黨友,而是一群為建設香港,努力跟你合作、替你擋箭的人」,佢問道修例風波嘅始作俑者係邊個,批評林太作為首長,小家子地數落大眾,「以後誰還會為你賣命?」,並質疑佢如何服眾。

Emily前日同議員傾偈時,有議員憶述林太嘅發言時,嬲到要講英文話「I feel so offended. She only talks about her children. What about the children of other people? 」(我覺得被冒犯,林太淨係講自己嘅仔女,咁其他人嘅仔女呢?),仲話一班建制派「無功勞都有苦勞」。