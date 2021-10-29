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【Emily】批林鄭「道歉論」 屈穎妍：小學雞程度令人咋舌

【明報專訊】本報「聞風筆動」專欄日前提到，特首林鄭月娥喺立法會惜別晚宴上，提到反修例風波期間身邊有同事認為佢做錯，並批評有建制派提出應成立獨立調查委員會，明言呢啲議員應道歉。專欄作家屈穎妍噚日以〈沒有言謝，都該感恩〉發表文章，指林太唔識大體，形容對方語出驚人，「一竹篙棒打建制派，數落在場議員，小學雞程度讓人咋舌」。

屈穎妍認為，立法會惜別宴請高官同行會成員食餐飯，應放低平日喺議會嘅劍拔弩張，一笑泯恩仇，但林太一篇講話就得罪天下人，議員喺台下當然嬲嬲豬，而佢睇到嘅係一種危險的心態，「不必理別人感受，只顧中央點睇我」。

有議員嬲到講英文話「被冒犯」

屈穎妍話，建制議員「不是你下屬，不是你黨友，而是一群為建設香港，努力跟你合作、替你擋箭的人」，佢問道修例風波嘅始作俑者係邊個，批評林太作為首長，小家子地數落大眾，「以後誰還會為你賣命？」，並質疑佢如何服眾。

Emily前日同議員傾偈時，有議員憶述林太嘅發言時，嬲到要講英文話「I feel so offended. She only talks about her children. What about the children of other people? 」（我覺得被冒犯，林太淨係講自己嘅仔女，咁其他人嘅仔女呢？），仲話一班建制派「無功勞都有苦勞」。

相關字詞﹕屈穎妍 建制派 立法會 林鄭月娥

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