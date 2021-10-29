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2021年10月29日星期五
港聞二
民陣未交資料 警搜社民連等4址 陳寶瑩斥荒謬 「對民間社會致寒蟬效應」
青年控藏汽油彈 警長被指設局 警供稱有同袍涉礙司法受查
官信一念之差犯案 職訓局舊生暴動囚27月
王婆婆控阻差 片段顯示五拒出示身分證
私隱署：14食肆填紙仔保安不足 稱私隱風險大於使用安心出行
憂食肆全用安心 市民稱寧願煮飯
公廁料毋須掃安心 公院酌情寬鬆
倡長者打第三針 許樹昌：放寬防疫言之尚早
臨時醫院醫護改3日一檢 護協斥醫管局無諮詢
休班交警倒斃宿舍 生前有患病紀錄
警拒家人給長褲 疑犯保釋後肺炎亡 女兒質疑衣物不足 監警裁疏忽職守屬實
中電新發電機組開幕 燃天然氣增至50%
與下屬失散無求救 消防隊長哽咽：非逞強
中大同學質疑違章 向學生會司法委會覆核解散決定
教育平台分析學童強弱項 創辦人冀家長「不變怪獸」胡亂催谷
立會延任一年 會時最短 通過法案最多 梁君彥否認淪舉手機器
稱交棒黃英豪 黃定光訪中聯辦問需否安排競爭
勞工界聯合政綱 促長遠失業保障
涉迷姦女經紀案 被告：對方暗示以性交換保單
公院增診所早介入 3個月配助聽器 過往需時兩三年 受惠長者聽解能力大進步
婦涉伙師爺冒親戚舊客 抵押4物業騙3200萬
網男扮滯日女模騙200萬
大灣區GBA時政一周：深圳多招支持 與港跨境金融
茶飲4.0 檸茶來了
灣區手記：「共享」心態 利己擾人 ／文：尚東美
尊子漫畫
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【Emily】批林鄭「道歉論」 屈穎妍：小學雞程度令人咋舌
【Emily】「父子兵」出選？ 梁君彥：你直接問佢好啲
【Emily】「做到晚上6、7點」 公務員促加編制
【Emily】探監者引述戴耀廷 「喺裏面可能更有用」
【Emily】騰土地 工聯倡監獄搬去離島
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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