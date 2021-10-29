灣區手記：「共享」心態 利己擾人 ／文：尚東美

廚餘的味道不好聞，菜汁污水流一地，尤其下雨時，大家都不願走進收集處，多數是遠遠踮起腳尖，手伸到最長把垃圾遞過去，或者是放在一角，然後夫婦又要從一堆有待分類的垃圾堆中跨步出來，把放在一角的垃圾取回去，日復一日。

有一晚，雨勢較大，筆者在屋苑門外等車，剛好看到中年丈夫將一個等同成年人身高、裝滿已分類垃圾的垃圾桶推出來，準備推到路口另一邊的垃圾站，中年丈夫只披上黑色膠雨衣，準備要把垃圾桶推上行人路，但小小的路口被幾輛隨處放的共享單車阻礙了。只見中年丈夫二話不說，捋起衣袖，一邊大聲問候別人母親，一邊將一輛輛的單車隨手提起、拋開，不到一分鐘便開出一條路來，剩下目瞪口呆的筆者，和一堆藍的黃的單車橫七豎八躺在路邊。

後來一次與同事經過另一地方，有條行人路因工程原因變得十分狹窄，卻擺放了近百輛共享單車，因為實在沒空位了，所以這百輛單車只能疊得高高的像一個小山頭。望着「山頂」那輛單車，筆者很好奇可以怎樣拿下來，騎上去。

其實共享單車尚算便民，這幾個月來看到很多市民使用，只不過有時覺得他們似乎有一種「不是自己東西便不用在乎」的心態，為什麼這樣說？因為自己要騎時，就會計較單車質量，但當下車後，卻又好像不心疼的隨放隨丟，便了自己，擾了別人。

文：尚東美