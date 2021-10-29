茶飲4.0 檸茶來了

「手打檸檬茶」紅遍全國

內地茶飲經過三四代演變，脫胎自香港茶餐廳檸檬茶的「手打檸檬茶」，去年開始在廣東火紅，更逐步蔓延全國。據統計，全國檸檬茶專門店由2019年的1820間，至2021年底料升至6260間，除以手打或手撻檸檬、低糖低脂招徠，在檸檬茶基上也會加入茉莉花、桂花、玫瑰、菊花、石斛花、梔子花、草莓、鳳梨、菠蘿、百香果、黃皮等花果，甚至苦瓜及青瓜等口味。

內地茶飲店超過50萬家，有媒體引用國家統計局及大眾點評數字報道，截至2021年7月8日，廣州市奶茶店數量達18,577家，成為內地奶茶第一城；深圳以16,202家排第二，上海有15,022家排第三，拋離第四及五的成都及重慶。

香港薰陶 深圳廣州人愛奶茶

廣州確是處處茶飲店，尤其巿中心，茶飲店也是不少年輕人晚上的聚腳點。至於廣州人嗜奶茶等新式茶飲原因，有分析認為有「香港因素」，因為香港受英國文化影響，奶茶大行其道，廣州、深圳與香港關係較密切，接受較多香港文化薰陶，也包括飲奶茶的愛好。

茶飲發展至今，消費者以年輕女性為主，隨着人們的健康意識逐步提升，較多人選擇少甜、低糖產品，最常在逛街時飲用，也看重口感與食品安全。另一茶飲業變化是網上購買漸漸超越門店，尤其疫情期間線下消費渠道受阻，2020年網上訂單比例高達70%。