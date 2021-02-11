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大灣區GBA時政一周：深圳多招支持 與港跨境金融

【明報專訊】深圳銀保監局等3部門發布《關於推動金融業服務新發展格局的指導意見》，《意見》共29條，涵蓋深圳金融業6個方面的工作，其中與香港金融合作方面，提出支持與港澳展開多項跨境金融業務，包括跨境雙向貸款、雙向資金池、雙向股權投資、雙向發行債券、雙向資產轉讓等，構建跨境人民幣業務創新試驗區。

支持金融機構參與政府社會資本合作

《意見》亦提出推動貨物貿易和服務貿易外匯收支與結算便利化，支持離岸貿易與跨境服務貿易發展。推動加快設立港澳保險售後服務中心，支持銀行為合規保險業務提供理賠、退保等跨境資金匯兌服務。《意見》也提到，深圳要以建設全球金融科技中心為目標，支持金融機構參與政府和社會資本合作、信託基金（REITs）等，並支持發展數碼貿易、跨境電商等，深化一帶一路經貿合作，創建國家進口貿易促進創新示範區。另外，鼓勵銀行增加製造業信貸資源配置，提高貸款比重，增加製造業長期貸款和信用貸款，為製造業高質量發展提供進一步金融支撐。

發展綠色金融也是主要方向，包括鼓勵銀行設立綠色金融事業部，發展能效信貸、綠色債券和綠色信貸資產證券化。設立綠色發展基金，探索碳金融、氣候債券、環境污染責任保險、氣候保險等創新綠色金融產品。

另外，肇慶市國資委旗下肇慶國聯控股日前於港交所和澳門金交所發行3億美元境外債券，是肇慶市首有企業踏足國際資本市場。肇慶國聯控股美元債為3年期高級無抵押綠色可持續債券，認購額逾10億美元，超購逾3倍，最終定價利率2.68厘，較最初指導價3厘為低。

大灣區3市調整黨政主官

大灣區3市本周調整黨政主官。佛山市長郭文海出任中山市委書記，這是他首次離開佛山任職。郭文海接替賴澤華位置，曾是肇慶、中山兩地一把手的賴澤華另有任用。東莞市委副書記白濤則出任佛山副市長、代理市長。惠州市長劉吉升任市委書記，前書記胡洪另有任用，潮州常務副市長溫金榮調任惠州副市長、代理市長。劉吉曾在廣東省發改委工作超過20年，2018年開始主政惠州。胡洪今年2月才擔任惠州書記，至離任僅8個月。

雙Y三環

專家：粵港澳經濟一體化佈局

港珠澳大橋迎來開通3周年，根據《廣東省綜合交通運輸體系「十四五」發展規劃》，大橋有望從單Y變雙Y，連通深圳前海和珠海橫琴後，可將兩地交通時間控制在1小時內，形成灣區交通的「外環」，配合以鐵路功能為主的「中環」伶仃洋通道，以及「內環」深中通道，提升大灣區互聯互通。深圳改革開放幹部學院研究員邱佛梅表示，雙Y方案可發揮深圳作為大灣區區域發展核心引擎的大動脈作用，加強大灣區交通建設「硬聯通」保障粵港澳三地人員、資金、物流、技術以及信息高效流動，才能將大灣區建設成智能互聯、城市功能高效運轉的「超大型都市圈」。過去大灣區建設主要側重於促成粵澳合作、深港合作雙邊互動，深珠合作等內地城際合作未有實質進展，雙Y方案打通深港珠澳協同合作發展，以交通設施硬聯通來引領市場多邊循環」，這是促進粵港澳經濟一體化發展的更大佈局。

海歸之家首落戶廣州黃埔

粵港澳大灣區首個，也是廣東省首個海歸之家在黃埔區、廣州開發區揭牌，總面積7000平方米，目標成為灣區吸引海歸人才的標杆項目，具一站式政務服務、新創業群體入園扶持等功能。為吸引海歸人才，開發區建設歐美同學會全國首個海歸小鎮，早前亦先後出台升級人才10條政策、海外尖端人才8條、國際人才自由港10條等，目前該區已落戶和成長的海歸型企業近百家，其中「規模以上企業」達24家。

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