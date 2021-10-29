婦涉伙師爺冒親戚舊客 抵押4物業騙3200萬

稱財困被利用 同案4被捕人未起訴

被告黃瑪莉（44歲）承認於2013年12月至2015年4月期間干犯7項欺詐罪，原被控的另外4項欺詐罪存檔法庭。案情指警方自2014年7月起接獲不同受害者報案，稱名下物業被人用以向財務公司申請按揭貸款，被告同年10月首次被捕，獲准保釋；至2015年9月，被告的家姑、大伯及伯娘分別收信，要求就名下兩個物業償還按揭貸款，他們遂報警；被告另以相同手法將兩名前保險客戶的兩個物業抵押給財務公司。被告其後到警署自首，警誡下承認曾經營兩間洗衣店，其中一間後來倒閉，加上當時誕下女兒，因財困而被犯罪集團利用犯案。

案情披露，被告曾透過梁家樂律師行（K.L.Leung & Co.）俗稱師爺的法律行政人員任偉強（音譯）、何伯華律師行（Alan Ho & Co.）、陳旭輝律師行（Brian Chan & Associate）的師爺Ken，以及其他中間人協助偽造授權書。

【案件編號：HCCC 98/20】