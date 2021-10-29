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公院增診所早介入 3個月配助聽器 過往需時兩三年 受惠長者聽解能力大進步

【明報專訊】過去一年港島西醫院聯網耳鼻喉科門診的穩定新症病人最長需輪候78周，中位數36周。瑪麗醫院耳鼻喉科部門主管黃懿行說，連同輪候護士診所和聽力學家的時間，以往聯網內的長者如需佩戴助聽器，前後需時2至3年。然而，若不及時處理聽力問題，對長者身心有重大影響，甚至增加患認知障礙症的風險。醫管局去年10月在港島西醫院聯網開設「耳鼻喉專科綜合診所」，通過跨專業團隊提早介入，現時病人輪候門診時獲轉介後，只需1至3個月便能選購助聽器。

長期聽障損身心 增認障風險

黃懿行說，長者身體退化導致雙耳逐漸喪失聽力，對身心皆有影響，有老人家因未能溝通自如而感自卑，長時間不能集中精神和影響正常社交，增加患認知障礙症的風險。

醫管局去年10月起，在港島西醫院聯網開設耳鼻喉專科綜合診所，為60歲或以上獲轉介、兩邊耳朵聽力下降且情况持續超過一個月的病人，以跨專業團隊提早介入及開展治療。病人獲轉介後，會先到護士診所接受耳朵護理及由專科醫生初步評估，然後面見聽力學家測試聽力，再由醫生確認聽力受損程度，之後就可獲轉介購買合適助聽器，過程只需4至11周（約1至3個月）。

計劃開展至今已有近2900名港島西聯網的病人受惠，包括99歲的馮婆婆。兒子于先生說，母親去年經常頭暈和雙耳聽力下降，獲醫生轉介後，去年10月起在診所接受服務，現已購得助聽器。黃懿行說，馮婆婆佩戴助聽器後，「聽解能力和經驗問卷」分數從17提升至57（滿分120，60分及格），反映其聽力已大幅進步。

3聯網已推 明年擴全港

于先生說母親戴上助聽器後變得愉快，「做子女都會因此開心」。他說以前要很大聲向母親說話，現在母親到茶樓可清楚聽到各人為她叫了什麼點心。瑪麗醫院聽力學家譚志謙稱，以往由輪候門診到購買助聽器橫跨兩年，曾有家屬表示其間患者性格大變，「兩年前很開朗，但兩年後很沉靜」。

耳鼻喉專科綜合診所已在港島西、九龍西及新界東三個聯網開設，黃懿行透露計劃今年內亦會在港島東及九龍東開展，而九龍中及新界西聯網亦會於明年開展。

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