涉迷姦女經紀案 被告：對方暗示以性交換保單

被告林劍峰，否認於2018年8月29日，在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。被告在控方盤問下稱，X事前沒去洗手間，否認在X杯中落藥。控方質疑，被告向曾援交的女子聲稱想投保，「醉翁之意不在酒」，被告不同意這說法，認為每人都有過去。

被告形容，X飲酒後面紅有笑，但對答正常；被告問及X的客人背景，X稱他們來自各行各業，投資經驗比X豐富，X並稱「我咁後生，點會貿貿然出嚟一兩次簽咁大金額保單，一定有其他嘢」，又說有方法令客戶購買保單，惟被告沒追問是什麼方法。X提出，若被告買年金和基金就「做咩都得」，被告作供時同意對方是暗示以性交換取簽訂保單。

控方：事主不清醒 不知被拍片

被告否認 稱事主對答清晰

被告續稱，性交時X曾經閉眼，但有發出聲音並擁抱他，明顯是有意識；性交中途，被告擔心遭X設局和「驚被屈簽單」，遂拍攝長6分鐘的片段，以保障自己。控方質疑X沒察覺被告下牀擺放手機，因X當時不清醒，但被告否認，並稱X對答清晰。被告承認沒得到X同意拍片，但否認刪剪了對他不利的片段。

對於X事後稱會報警，被告表示驚訝，他認為性交是「你情我願」，他沒解釋就封鎖與X的對話。被告作供完畢，預料控辯雙方今日結案陳辭。

【案件編號：HCCC 170/20】