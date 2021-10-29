勞工界聯合政綱 促長遠失業保障

黃國稱，制定《港區國安法》、修訂選舉制度後，香港進入新的政治環境，市民希望聚焦解決經濟、民生等難題，達到安居樂業的目標。聯合政綱共有7項政策，包括促請政府檢討外判制度、「一年一檢」最低工資並修訂機制、增加公務員編制、積極建屋以解決劏房。工聯會議員郭偉强表示，希望聯合政綱引起社會討論，令勞工界提出的新思維，帶進將來的議會和政府。

立法會選舉提名期明日展開，全國人大常委譚耀宗昨日表示，新的選舉制度下，立法會議席增加，相信眾人希望能服務社會，為今後的經濟民生做事。他認為，來屆立法會應不是「清一色」，會有各階層的組織參與，料會有競爭出現。至於會否提名非建制派參選人，他透露已有很多人向他爭取提名，但由於自己的票數有限，會優先考慮支持較熟悉的人及民建聯成員，又稱民建聯有機會派更多人爭取議席。