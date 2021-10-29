立會延任一年 會時最短 通過法案最多 梁君彥否認淪舉手機器

立法會目前由建制派主導，本年度共召開49次大會，會議總時數為342小時，屬任內最少的一年，但議會通過了46項政府法案，數目屬任內最多。另外，第六屆立法會一直不能在全體議員就任的情况下運作，屬立法會成立以來首次。

法案委員會階段與政府溝通

二讀三讀「不是愈長愈好」

梁君彥表示，在過去一年，立法會回復理性，「向市民交出的成績，既有突‍破，亦惠及民生」，形容議會「高效運作」。被問到議員迅速通過具爭議的法案，是否缺乏對行政機關的制衡，他稱以往民主派議員阻撓會議，現在立法會回復正常。他解釋，審議法案過程長，議員在法案委員會階段與政府溝通，積極審議法案；當法案在大會恢復二讀、三讀時，只是讓議員重申關注，「（過程）不是說愈長愈好」。

「議員同意 為何不能舉手？」

另外，立法會亦以不記名方式通過法案，被問到議會是否淪為「舉手機器」，梁君彥反駁有關說法，稱逾九成外國議會多用「Voice Vote（聲音投票）」，香港的「記名點票率高過其他更民主的地方」，又稱若議案無爭議，「大部分議員都同意，為何不能舉手？」

民主派議員去年總辭、熱血公民鄭松泰早前被取消資格，醫學界陳沛然成為議會內唯一非建制派。被問現時議會缺乏政治尖銳提問是否健康，梁君彥說香港是一個經濟城市，市民最關心經濟、民生，「議會重歸理性，最重要說回民生經濟議題」，並稱訂立《港區國安法》、修訂選舉制度後，「政治議題已經寫得清清楚楚」。

梁君彥希望來屆立法會以全港市民的利益為‍依歸，與行政機關互相配合、互相制衡。對於有議員批評官員表現，梁稱「都是觀點與角度」，議員得不到想要的答案，或會產生不滿，證明雙方「擦出火花」，議會不是「一言堂」，屬正常的議會生態。