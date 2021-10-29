教育平台分析學童強弱項 創辦人冀家長「不變怪獸」胡亂催谷

應用程式發放學校通告家課冊

香港上月兩次掛8號風球，以往家長或許要致電向學校查詢是否要上學，使用GRWTH平台的學校會透過手機應用程式推播功能（Push）通知家長上課安排，「8號風球當日，30分鐘內錄得1.3萬人同時間使用」。

早年從事教育科技、曾擔任教育局顧問的陳駿霖，於6年前創業推出GRWTH平台連繫學校及家長，校方可將學校通告、家課冊等透過應用程式發予家長，「（每日）3時半用量最高，家長會馬上點閱學校每日發布的家課」；家長亦可透過平台繳付書簿費、班會費等。他說去年9月交易額較前年只增10％至20%，今學年同比卻上升九成，足見家長已習慣用網上平台。

教學片上載雲端 可讚好分享留言

除家校連結，陳駿霖考慮到現時教育模式改變，知識不再局限於課堂面授，去年以一個月時間開發「雲課堂」功能 ，讓教師整合教學影片並上載至雲端，透過平台指示學生觀看，而家長和教師可透過平台監察學生的學習進度及成效。他說︰「就像電子圖書館，我們的界面像social media（社交媒體），學生可透過平台『畀like』、分享，以及留言問問題。」影片播放期間不時彈出題目，以考驗學生是否理解。

視像圖表顯示強弱項 按年分析

平台上有眾多教學資源，問到會否鼓吹家長變「怪獸」，愈加催谷子女無時限學習，陳說過往的「虎爸虎媽」大概是不了解子女強項，胡亂催谷子女亂學一通，其平台則會按學生學習情况，以視像化圖表及 「才能點」分析強弱項，「顯示學生的多元智能，告訴家長其實子女有長短處，沒有全能，不可能全部爆燈」，系統亦會按年分析子女進度，冀令家長明白「不是要子女贏在起跑線，而是自己和自己在同一賽道上比賽，突破自己、有進步便可以了」。

學生記錄心情 長期不快會發通知

平台讓家校監察，會否增加學童壓力？陳說其平台用戶逾半為小學生，故特別為他們設計「成長日誌」，可自行記錄心情而不被學校知悉，當系統偵測到學童連續表示不愉快，會自動提示教師及家長多加關懷。

涵蓋三成學校 學童年費約10元

GRWTH平台現獲330家學校使用，涵蓋全港約三成學校。學校使用平台，視乎不同服務，每年收費約4000至5萬元，家長和學童年費約10元。平台最近獲跨國互聯網商注資A輪，亦將獲港府注資，陳希望進一步引入內地和東南亞的教學素材，亦希望在現時200至300家教學素材供應商的基礎上，進一步開拓與出版社和電訊商的合作。

明報記者