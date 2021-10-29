與下屬失散無求救 消防隊長哽咽：非逞強

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火導致兩名消防員殉職，死因研訊昨日續審，當時伙拍其中一名殉職消防員許志傑及另外兩名下屬進入火場的現任高級消防隊長邱曉生（圖）繼續作供，他表示在與下屬失散後，沒有按下對講機的「緊急求救掣」讓同袍搜救自己，並非逞強，「唔係示弱或者逞強，而係責任心，（我）想搵番其他人（失散的下屬），多過想搵人救自己」，邱說到此處不禁哽咽。
邱曉生於起火第3日（2016年6月23日）帶領下屬許志傑、袁耀強及徐建文進入火場，他與3人在火場失散後，在半昏迷下爬出火場。他透露，上司事前交代迷你倉的間隔複雜，但沒有仔細形容倉內格局，所以他只是臨場決定入火場的路線。
稱為責任心 「想快少少搵番下屬」
綜合證供，配備新款無線電對講機的消防員，可以按掣啟動緊急應變程序「Mayday」，通知火場外的同袍。死因裁判官關注，為何邱曉生與下屬失散後沒有啟動「Mayday」。邱回應稱，他當時意識模糊，沒有想過這樣做。被問到是否因為消防員的形象強勢，所以拒絕向同袍示弱求助，邱哽咽否認自己有意逞強，稱只是「存心覺得想快少少搵番佢哋（下屬）」，未曾想過自己會「落單」遇險。
未曾在模擬訓練扮演遇險者
邱曉生又稱，他不時會參與「Mayday」的模擬訓練，與同袍輪流扮演不同角色，但他於案發時加入消防處接近3年，其間沒有扮演求助的遇險者。兩名殉職消防員分別是高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑，研訊今續。
【案件編號：CCDI 333-334/16】