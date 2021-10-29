與下屬失散無求救 消防隊長哽咽：非逞強

邱曉生於起火第3日（2016年6月23日）帶領下屬許志傑、袁耀強及徐建文進入火場，他與3人在火場失散後，在半昏迷下爬出火場。他透露，上司事前交代迷你倉的間隔複雜，但沒有仔細形容倉內格局，所以他只是臨場決定入火場的路線。

稱為責任心 「想快少少搵番下屬」

綜合證供，配備新款無線電對講機的消防員，可以按掣啟動緊急應變程序「Mayday」，通知火場外的同袍。死因裁判官關注，為何邱曉生與下屬失散後沒有啟動「Mayday」。邱回應稱，他當時意識模糊，沒有想過這樣做。被問到是否因為消防員的形象強勢，所以拒絕向同袍示弱求助，邱哽咽否認自己有意逞強，稱只是「存心覺得想快少少搵番佢哋（下屬）」，未曾想過自己會「落單」遇險。

未曾在模擬訓練扮演遇險者

邱曉生又稱，他不時會參與「Mayday」的模擬訓練，與同袍輪流扮演不同角色，但他於案發時加入消防處接近3年，其間沒有扮演求助的遇險者。兩名殉職消防員分別是高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑，研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）