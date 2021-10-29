中電新發電機組開幕 燃天然氣增至50%

【明報專訊】近期國際油價持續上升，中電總裁蔣東強稱，電費價格受一籃子因素影響，包括營運成本、銷售情况和國際能源價格，中電正與政府商討來年電費，有結果時會公布。中電位於屯門龍鼓灘發電廠增建的其中一台新燃氣發電機組去年中投入運作，蔣料對電費影響輕微。
投資新機組料電費影響微
為達至2050年碳中和的目標，中電在龍鼓灘發電廠增建兩台新燃氣發電機組，首台D1機組去年中投產，昨日舉行開幕儀式。中電表示，D1機組運作後，發電燃料組合中天然氣比例由前年少於30%，增至去年約50%，D1機組發電容量為約550兆瓦，每年發電量足以供應90萬個住宅家庭。另一台新燃氣發電機組D2亦正興建，中電預期2023年底前投產。
成本60億 攤分較長時間入帳
蔣東強在開幕儀式後表示，D1機組成本約60億元，使用壽命可達35年，根據管制計劃協議，有關投資會攤分較長時間入帳，相信對電費影響輕微。
冀區域合作引零碳能源
蔣東強又稱，隨着青山發電A廠的燃煤機組未來幾年逐步退役，中電未來會重點發展可再生能源，但香港地理面積較細，期望可透過區域合作引入更多零碳能源，亦不應排除引入核電。
至於離岸風場，他說中電正做前期可行性研究，現階段未有造價估算，希望可納入2024至28年的發展計劃，再交予政府審批。他表示，天然氣的國際價格較波動，雖然可再生能源的資本投資較高，但毋須外購燃料，料將來電費波動會較小。