中電新發電機組開幕 燃天然氣增至50%

投資新機組料電費影響微

為達至2050年碳中和的目標，中電在龍鼓灘發電廠增建兩台新燃氣發電機組，首台D1機組去年中投產，昨日舉行開幕儀式。中電表示，D1機組運作後，發電燃料組合中天然氣比例由前年少於30%，增至去年約50%，D1機組發電容量為約550兆瓦，每年發電量足以供應90萬個住宅家庭。另一台新燃氣發電機組D2亦正興建，中電預期2023年底前投產。

成本60億 攤分較長時間入帳

蔣東強在開幕儀式後表示，D1機組成本約60億元，使用壽命可達35年，根據管制計劃協議，有關投資會攤分較長時間入帳，相信對電費影響輕微。

冀區域合作引零碳能源

蔣東強又稱，隨着青山發電A廠的燃煤機組未來幾年逐步退役，中電未來會重點發展可再生能源，但香港地理面積較細，期望可透過區域合作引入更多零碳能源，亦不應排除引入核電。

至於離岸風場，他說中電正做前期可行性研究，現階段未有造價估算，希望可納入2024至28年的發展計劃，再交予政府審批。他表示，天然氣的國際價格較波動，雖然可再生能源的資本投資較高，但毋須外購燃料，料將來電費波動會較小。