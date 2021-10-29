警拒家人給長褲 疑犯保釋後肺炎亡 女兒質疑衣物不足 監警裁疏忽職守屬實

檢長褲作證物 給私伙短褲換

此外，投訴警察課亦向涉事警署警長新增一項「未經舉報但證明屬實」的指控，認為他在檢取被捕人的長褲作證物時，理應考慮必要的跟進安排，例如是否可提供同類替換衣物、是否可安排被捕人親屬為其提供同類替換衣物等。報告形容，警署警長檢取投訴人父親的長褲後，只把自己的短褲給對方替換，沒盡力提供同類衣物，「此舉並不恰當」。

警未答有否懲處涉事人員

監警會認為個案充分顯示警方有必要制訂具體指引，說明檢取被捕人必要衣物後的跟進行動。本報向警方查詢涉事警務人員有否被懲處及實際跟進行動，警方回覆稱，投訴警察課已將相關調查報告呈交監警會作審核，經監警會覆檢後，已將調查結果通知投訴人，投訴警察課不進一步評論。

存封財物時被帶離 女子稱有遺失

此外，監警會亦揭發警方處理證物時出問題。一名女子被捕後，警員將其個人財物逐一放入防干擾財物封套，其間由於她要求去洗手間，以及刑偵人員須帶她到另一房間落案起訴，令封存財物過程中斷。女子其後發現部分個人財物遺失，遂投訴涉事警員。

投訴警察課調查時，發現分別負責搜查、見證及記錄的警務人員，以及值日官並無妥善記錄部分財物的數量，亦沒核對紀錄，遂向4人新增共3項「未經舉報但證明屬實」的指控。監警會認為，在財物封存過程中，不應帶被羈留者進出會面室，直至整個過程完成為止，若過程一再中斷，可能導致出錯和引致投訴。

另案：交遺物已開封 手機信息全刪

另一個案中，有家屬向警方取回兒子的遺物，包括被警方封存的手提電話。證物室一名助理文書主任負責領取，前往接見該家屬前已打開封套。家屬發現手機內失去所有電郵及與兒子互通的信息，疑遭警方刪除，遂投訴。投訴警察課調查後表示，並無證據顯示警方交還手機予投訴人前曾干擾手機。該名助理文書主任未待投訴人在場便提早打開防干擾財物封套，投訴指控「獲證明屬實」。

本報昨日亦查詢上述兩個案的涉事人員有否被懲處，警方同回覆稱投訴警察課不進一步評論。