警拒家人給長褲 疑犯保釋後肺炎亡 女兒質疑衣物不足 監警裁疏忽職守屬實

【明報專訊】監警會向立法會提交2020/21年度工作報告，其中一宗投訴個案顯示，一名男子涉褲袋藏有危險藥物被捕，任案件主管的警署警長檢取其長褲作證物，僅提供「私伙」短褲替換。被捕人的女兒翌日送來衣物，惟警員只接收外套，沒接收恤衫及牛仔褲；當男子出庭應訊時，也沒穿外套。男子獲准保釋後因身體不適送院，兩日後因肺炎離世。死者女兒投訴警員拒收相關衣物而沒解釋，亦沒尋求案件主管指示，認為父親死因有可能在羈留期間未獲警方提供足夠衣物所致。報告指出，由於警員疏忽職守，沒按照既定程序先尋求案件主管指示才決定是否接受投訴人向父親提供額外衣物，指控被分類為「獲證明屬實」。
檢長褲作證物 給私伙短褲換
此外，投訴警察課亦向涉事警署警長新增一項「未經舉報但證明屬實」的指控，認為他在檢取被捕人的長褲作證物時，理應考慮必要的跟進安排，例如是否可提供同類替換衣物、是否可安排被捕人親屬為其提供同類替換衣物等。報告形容，警署警長檢取投訴人父親的長褲後，只把自己的短褲給對方替換，沒盡力提供同類衣物，「此舉並不恰當」。
警未答有否懲處涉事人員
監警會認為個案充分顯示警方有必要制訂具體指引，說明檢取被捕人必要衣物後的跟進行動。本報向警方查詢涉事警務人員有否被懲處及實際跟進行動，警方回覆稱，投訴警察課已將相關調查報告呈交監警會作審核，經監警會覆檢後，已將調查結果通知投訴人，投訴警察課不進一步評論。
存封財物時被帶離 女子稱有遺失
此外，監警會亦揭發警方處理證物時出問題。一名女子被捕後，警員將其個人財物逐一放入防干擾財物封套，其間由於她要求去洗手間，以及刑偵人員須帶她到另一房間落案起訴，令封存財物過程中斷。女子其後發現部分個人財物遺失，遂投訴涉事警員。
投訴警察課調查時，發現分別負責搜查、見證及記錄的警務人員，以及值日官並無妥善記錄部分財物的數量，亦沒核對紀錄，遂向4人新增共3項「未經舉報但證明屬實」的指控。監警會認為，在財物封存過程中，不應帶被羈留者進出會面室，直至整個過程完成為止，若過程一再中斷，可能導致出錯和引致投訴。
另案：交遺物已開封 手機信息全刪
另一個案中，有家屬向警方取回兒子的遺物，包括被警方封存的手提電話。證物室一名助理文書主任負責領取，前往接見該家屬前已打開封套。家屬發現手機內失去所有電郵及與兒子互通的信息，疑遭警方刪除，遂投訴。投訴警察課調查後表示，並無證據顯示警方交還手機予投訴人前曾干擾手機。該名助理文書主任未待投訴人在場便提早打開防干擾財物封套，投訴指控「獲證明屬實」。
本報昨日亦查詢上述兩個案的涉事人員有否被懲處，警方同回覆稱投訴警察課不進一步評論。