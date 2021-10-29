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臨時醫院醫護改3日一檢 護協斥醫管局無諮詢

【明報專訊】為與內地通關，政府近日收緊部分防疫措施，昨日宣布收緊高風險群組定期檢測安排，其中北大嶼山醫院香港感染控制中心（俗稱臨時醫院）處理新冠病毒個案的醫護要3日一檢，未打疫苗的指定檢疫酒店員工、貨櫃碼頭員工等，將陸續改為每日一檢。香港護士協會主席源志敏表示，對醫管局沒有諮詢工會和員工就推出措施失望，又質疑若醫護只照顧出院者，有否科學根據要3日一檢。

政府昨稱，早前已實施機場特定群組人員3日一檢，會將安排擴展至臨時醫院「處理2019冠狀病毒病個案的醫護」。至於政府日前宣布符出院準則病人出院後，須到臨時醫院隔離多14日，醫管局稱隔離地點運作和員工檢測安排由衛生署負責。衛生署稱臨時醫院負責照顧出院者醫護，會與其他高風險、高暴露群組一樣陸續加密檢測，已打疫苗者3日一檢，未打則每日一檢。上述措施涵蓋指定檢疫酒店員工、檢疫設施及專車工作人員、凍房人員、特定貨櫃碼頭及船務人員，及社區檢測中心人員等。

涉約300員工 臨時醫院內進行

醫管局表示，前日（27日）開始在臨時醫院實施3日一檢，涉約300員工，檢測在臨時醫院內進行，由醫護為員工抽取鼻咽拭子樣本；連續3日或以上未有當值的員工，會安排於復工當日驗病毒。

源志敏表示，護協已去信醫管局，對醫管局未有諮詢工會和員工就推3日一檢感到失望，促請醫管局盡快公布細節，並要釐清安排會否擴至醫管局所有員工。他說，臨時醫院內有正隔離14日的出院者，即使有出院者復陽，亦沒證據顯示他們有傳染性，若醫管局要求照顧出院者的醫護要3日一檢，需科學理據支持。

澳門及回港易來港易 下周二恢復

另外，本港昨增兩宗輸入個案，兩人分別從緬甸和比利時抵港，均已打疫苗。此外，上月澳門爆疫，特區政府暫停從澳門透過回港易及來港易免檢疫來港，政府昨宣布因當地疫情趨平穩，下周二（11月2日）起恢復從澳門入境的回港易和來港易安排。

（新冠疫情）

相關字詞﹕臨時醫院 醫管局 來港易 回港易 通關 疫苗 強制檢測

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