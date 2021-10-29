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倡長者打第三針 許樹昌：放寬防疫言之尚早

【明報專訊】本港至昨有65.5%合資格人口完成接種兩劑新冠病毒疫苗，衛生防護中心轄下聯合科學委員會前日建議長者等打第三針。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌昨表示，現長者打兩針比例仍低，討論放寬社交距離措施是言之尚早。社區組織協會幹事連瑋翹表示，長者主要關注打第三針會否有助放寬防疫措施和通關，建議政府應以放寬隔離措施為誘因，鼓勵長者打第三針。

社協倡放寬隔離措施 鼓勵長者打針

許樹昌昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，日後新冠疫苗或像流感針要每年打，盼明年有針對Delta變種病毒更有效的第二代疫苗，可隔一兩年打一劑，但亦不排除再有新變種病毒，需再打新疫苗。至於能否放寬社交距離措施，許說現時長者接種率低，80歲或以上不足一成半已打兩針，70至79歲僅四成人已打兩針，要盡快推高長者接種率，放寬措施言之尚早。

連瑋翹昨在港台《千禧年代》表示，昨早收到長者查詢如何預約第三針，他認為長者主要希望打針後可放寬社交距離措施及通關，亦擔心不打加強劑就不能到院舍、醫院探訪，建議政府透過放寬社交距離，提供誘因鼓勵長者打第三針。連瑋翹說，長者關注打疫苗後能否承受副作用，故前兩針打科興者，第三針轉打BioNTech（復必泰）的動力會較小。

劉宇隆：留港者第三針可選科興

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在同一節目說，據智利研究，打三針科興後預防重症效果，與打三針復必泰不相伯仲，若要到高風險地區，如美國等「與病毒共存」的地區，第三針可選復必泰，若留港、擔心副作用，第三針可選科興。

現時12至17歲青少年只需打一針復必泰，劉說，港大早前為20多名曾移植腎臟青少年打針，打兩針後仍有兩三人「（中和抗體）完全無反應」，即使有中和抗體，濃度亦遠不及沒病患青少年，劉認為他們正服免疫抑制劑等，打針後應不會有炎症，可打第三針。此外，美國疾控中心日前更新指引，免疫系統有中度或嚴重缺陷者，可考慮打第四針mRNA疫苗。

另外，公務員事務局長聶德權昨到土瓜灣一間安老院視察到診醫生為院友打針，公務員事務局稱，該院舍前日和昨日有逾100人打針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕第三針 復必泰 科興 新型冠狀病毒

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