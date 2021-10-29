私隱署：14食肆填紙仔保安不足 稱私隱風險大於使用安心出行

業界：絕大部分用登記簿食肆改用獨立登記表

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，早期有食肆用登記簿，絕大部分已用獨立登記表，情况已改善，認為私隱署報告滯後。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯認為業界已改善，用安心出行的食客亦增加，冀更多人使用程式。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華稱其餐廳用食環署表格並設收集箱，保存資料21日後銷毁。

林瑞華又表示，本港長時間無本地確診，政府仍不放寬食肆社交距離措施，斥做法不公平及無科學根據，「萬人除口罩跑步就得」。徐汶緯亦稱疫情緩和，年尾是飲食業旺季，尤其中式食肆，冀政府逐步放寬措施。

11食肆用共用表格填資料

譚仔一度無表格收集箱 翰騰閣箱無蓋好

公署今年2月18日至8月底收到20宗食肆沒妥善處理顧客登記資料投訴，6宗不成立，並以顧客身分調查其餘14宗（見表），11間食肆讓顧客在共用登記表格或登記簿填資料，包括旺角朗晴坊「傷心酸辣粉」、大坑銅鑼灣道「Bond」，顧客可見到其他人的資料，做法絕不可取。大角嘴大全街「牛極」被投訴，顧客需在印有多個方格的A4共用表填資料。牛極向公署解釋，慣常會剪成多張獨立便條，但當日便條用罄，店員遂指示顧客填在紙上。公署曾到場見到便條，但僅兩行空格，沒註明需填什麼資料。

第二類問題是沒表格收集箱，涉葵芳好爵中心「譚仔雲南米線」，公署關注如表格長時間沒被收起，或被路過者查閱。第三是沒時刻蓋好表格收集箱，涉太古城中心「翰騰閣」。

公署稱情况顯示涉事食肆對登記個人資料採取保安措施不足，以致可被未獲准許或意外查閱或使用，違反《私隱條例》保障資料第4（1）原則規定。涉事食肆向公署稱已採取補救措施，採用共用登記表或登記簿的食肆以獨立表格取代；譚仔增設收集箱；翰騰閣提醒店員確保箱子蓋好；牛極改用新獨立表格。

公署稱考慮到防範於未然，專員決定發執行通知要求食肆採取措施保障顧客資料，制定指引及提供培訓，提升職員保障個人資料意識，提醒食肆有責任遵守私隱條例。公署提醒市民，到食肆登記資料的私隱風險，相對大於將出行紀錄保存於安心出行。

記者昨到朗晴坊傷心酸辣粉，發現已設有蓋箱收集資料表。佐敦白加士街及旺角朗晴坊譚仔雲南米線分店設箱，惟膠箱蓋打開。牛極佐敦庇利金街分店用藍色透明文件夾收集。

食環署回覆，截至本月27日巡餐飲業務處所逾21.43萬次，向涉違599F章餐飲處所負責人提出677宗檢控，有53宗涉未確保顧客入處所前掃安心出行或登記。