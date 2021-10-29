港聞

港聞二

私隱署：14食肆填紙仔保安不足 稱私隱風險大於使用安心出行

【明報專訊】特區政府在新冠病毒疫情下要求食肆確保堂食顧客用安心出行或填紙仔，個人資料私隱專員公署昨發表調查報告，發現14間食肆對顧客登記個人資料的保安措施不足，違反《私隱條例》，歸納3類問題包括安排顧客在共用登記表或登記簿填資料、沒表格收集箱或沒蓋好收集箱，已發執行通知要求採取措施保障顧客資料。

業界：絕大部分用登記簿食肆改用獨立登記表

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，早期有食肆用登記簿，絕大部分已用獨立登記表，情况已改善，認為私隱署報告滯後。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯認為業界已改善，用安心出行的食客亦增加，冀更多人使用程式。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華稱其餐廳用食環署表格並設收集箱，保存資料21日後銷毁。

林瑞華又表示，本港長時間無本地確診，政府仍不放寬食肆社交距離措施，斥做法不公平及無科學根據，「萬人除口罩跑步就得」。徐汶緯亦稱疫情緩和，年尾是飲食業旺季，尤其中式食肆，冀政府逐步放寬措施。

11食肆用共用表格填資料

譚仔一度無表格收集箱 翰騰閣箱無蓋好

公署今年2月18日至8月底收到20宗食肆沒妥善處理顧客登記資料投訴，6宗不成立，並以顧客身分調查其餘14宗（見表），11間食肆讓顧客在共用登記表格或登記簿填資料，包括旺角朗晴坊「傷心酸辣粉」、大坑銅鑼灣道「Bond」，顧客可見到其他人的資料，做法絕不可取。大角嘴大全街「牛極」被投訴，顧客需在印有多個方格的A4共用表填資料。牛極向公署解釋，慣常會剪成多張獨立便條，但當日便條用罄，店員遂指示顧客填在紙上。公署曾到場見到便條，但僅兩行空格，沒註明需填什麼資料。

第二類問題是沒表格收集箱，涉葵芳好爵中心「譚仔雲南米線」，公署關注如表格長時間沒被收起，或被路過者查閱。第三是沒時刻蓋好表格收集箱，涉太古城中心「翰騰閣」。

公署稱情况顯示涉事食肆對登記個人資料採取保安措施不足，以致可被未獲准許或意外查閱或使用，違反《私隱條例》保障資料第4（1）原則規定。涉事食肆向公署稱已採取補救措施，採用共用登記表或登記簿的食肆以獨立表格取代；譚仔增設收集箱；翰騰閣提醒店員確保箱子蓋好；牛極改用新獨立表格。

公署稱考慮到防範於未然，專員決定發執行通知要求食肆採取措施保障顧客資料，制定指引及提供培訓，提升職員保障個人資料意識，提醒食肆有責任遵守私隱條例。公署提醒市民，到食肆登記資料的私隱風險，相對大於將出行紀錄保存於安心出行。

記者昨到朗晴坊傷心酸辣粉，發現已設有蓋箱收集資料表。佐敦白加士街及旺角朗晴坊譚仔雲南米線分店設箱，惟膠箱蓋打開。牛極佐敦庇利金街分店用藍色透明文件夾收集。

食環署回覆，截至本月27日巡餐飲業務處所逾21.43萬次，向涉違599F章餐飲處所負責人提出677宗檢控，有53宗涉未確保顧客入處所前掃安心出行或登記。

相關字詞﹕私隱 填表 食肆 安心出行 個人資料私隱專員公署

上 / 下一篇新聞

民陣未交資料 警搜社民連等4址 陳寶瑩斥荒謬 「對民間社會致寒蟬效應」
民陣未交資料 警搜社民連等4址 陳寶瑩斥荒謬 「對民間社會致寒蟬效應」
青年控藏汽油彈 警長被指設局 警供稱有同袍涉礙司法受查
青年控藏汽油彈 警長被指設局 警供稱有同袍涉礙司法受查
官信一念之差犯案 職訓局舊生暴動囚27月
官信一念之差犯案 職訓局舊生暴動囚27月
王婆婆控阻差 片段顯示五拒出示身分證
王婆婆控阻差 片段顯示五拒出示身分證
憂食肆全用安心 市民稱寧願煮飯
憂食肆全用安心 市民稱寧願煮飯
公廁料毋須掃安心 公院酌情寬鬆
公廁料毋須掃安心 公院酌情寬鬆
倡長者打第三針 許樹昌：放寬防疫言之尚早
倡長者打第三針 許樹昌：放寬防疫言之尚早
臨時醫院醫護改3日一檢 護協斥醫管局無諮詢
臨時醫院醫護改3日一檢 護協斥醫管局無諮詢
休班交警倒斃宿舍 生前有患病紀錄
休班交警倒斃宿舍 生前有患病紀錄
警拒家人給長褲 疑犯保釋後肺炎亡 女兒質疑衣物不足 監警裁疏忽職守屬實
警拒家人給長褲 疑犯保釋後肺炎亡 女兒質疑衣物不足 監警裁疏忽職守屬實
中電新發電機組開幕 燃天然氣增至50%
中電新發電機組開幕 燃天然氣增至50%
與下屬失散無求救 消防隊長哽咽：非逞強
與下屬失散無求救 消防隊長哽咽：非逞強
中大同學質疑違章 向學生會司法委會覆核解散決定
中大同學質疑違章 向學生會司法委會覆核解散決定
教育平台分析學童強弱項 創辦人冀家長「不變怪獸」胡亂催谷
教育平台分析學童強弱項 創辦人冀家長「不變怪獸」胡亂催谷
立會延任一年 會時最短 通過法案最多 梁君彥否認淪舉手機器
立會延任一年 會時最短 通過法案最多 梁君彥否認淪舉手機器
稱交棒黃英豪 黃定光訪中聯辦問需否安排競爭
稱交棒黃英豪 黃定光訪中聯辦問需否安排競爭
勞工界聯合政綱 促長遠失業保障
勞工界聯合政綱 促長遠失業保障
涉迷姦女經紀案 被告：對方暗示以性交換保單
涉迷姦女經紀案 被告：對方暗示以性交換保單
公院增診所早介入 3個月配助聽器 過往需時兩三年 受惠長者聽解能力大進步
公院增診所早介入 3個月配助聽器 過往需時兩三年 受惠長者聽解能力大進步
婦涉伙師爺冒親戚舊客 抵押4物業騙3200萬
婦涉伙師爺冒親戚舊客 抵押4物業騙3200萬
網男扮滯日女模騙200萬
網男扮滯日女模騙200萬
大灣區GBA時政一周：深圳多招支持 與港跨境金融
大灣區GBA時政一周：深圳多招支持 與港跨境金融
茶飲4.0 檸茶來了
茶飲4.0 檸茶來了
灣區手記：「共享」心態 利己擾人 ／文：尚東美
灣區手記：「共享」心態 利己擾人 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「3歲小朋友論」惹熱議 梁美芬曾睇《十年》 網民問今年幾歲
【Emily】「3歲小朋友論」惹熱議 梁美芬曾睇《十年》 網民問今年幾歲
【Emily】批林鄭「道歉論」 屈穎妍：小學雞程度令人咋舌
【Emily】批林鄭「道歉論」 屈穎妍：小學雞程度令人咋舌
【Emily】「父子兵」出選？ 梁君彥：你直接問佢好啲
【Emily】「父子兵」出選？ 梁君彥：你直接問佢好啲
【Emily】「做到晚上6、7點」 公務員促加編制
【Emily】「做到晚上6、7點」 公務員促加編制
【Emily】探監者引述戴耀廷 「喺裏面可能更有用」
【Emily】探監者引述戴耀廷 「喺裏面可能更有用」
【Emily】騰土地 工聯倡監獄搬去離島
【Emily】騰土地 工聯倡監獄搬去離島