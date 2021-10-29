王婆婆控阻差 片段顯示五拒出示身分證

負責拍攝的警員張伯喜供稱，他於當晚近7時開始拍攝 ，拍了長10分鐘片段，內容關於警員要求被告出示身分證及拘捕她的過程。沒有律師代表的王婆婆盤問張時，問為何鏡頭會對準她一個，質疑警員針對她。張稱，他看到王擺放雜物，或阻礙車經過的視線，且王高舉雨傘、紙牌，或引人圍觀，故選擇拍攝她，而非聽從上司的指示。

王婆婆又問張，在返回警署時有否聽到有人大叫，張稱聽到有女聲尖叫。王續聲稱她在警車及警署被警員虐待。

督察李甜珠供稱，王當時把手袋掛在行人路安全島欄杆上，要求王移除，王沒遵從，亦有途人經過時需繞過王，認為王對行人造成影響。李稱多次要求王出示身分證，王曾遞上八達通，但從沒出示身分證，並多次說「等等先、等我示威完先」。李認為已給予足夠時間及多番警告，遂宣布拘捕王，由警員扶王上警車離開現場。聆訊未完，押後至12月24日續審。

【案件編號：KTCC1261/21】

（反修例風暴）