官信一念之差犯案 職訓局舊生暴動囚27月

【明報專訊】前年8月觀塘區遊行演變為警民衝突，3男被控暴動，其中一名涉以竹枝打警員手臂的職訓局畢業生，早前在區域法院承認暴動罪，昨日移師西九龍裁判法院判刑。區院暫委法官許肇強稱，當日暴動嚴重性較輕，被告由被指稱參與暴動至制服僅1分鐘，接納他受社會氣氛影響，一念之差下犯案，判囚2年3個月。
3名被告吳仲謙（25歲）、謝灼華（24歲）、周健豪（27歲）同被控於前年8月24日在九龍灣偉業街近牛頭角警署一帶，與其他身分不詳者參與暴動。首被告疑潛逃至台灣，早前被頒拘捕令；第三被告不認罪；次被告謝灼華於開審前認罪，昨被判囚。
官稱九龍灣遊行和平
暴動嚴重性較輕
許官總結案情稱，當日九龍灣遊行和平有序，下午2時半，約20人架設路障，約10人曾向警方防線擲磚及照雷射筆，形容情况未發展至暴動，及至作供的總督察飛身撲向示威者，場面才開始混亂。他接納辯方指當日並無發生大規模暴動，加上遊行獲不反對通知書，交通已改道，亦無證據顯示財產受損或市民受傷，嚴重性較低。
他續說，示威者是在次被告被制服後才擲汽油彈，故接納無證據顯示他認知暴力會達至使用汽油彈的程度，判處較輕刑罰。許官接納被告有良好品格，亦已深切反省，以40個月作量刑起點，考慮他認罪及無案底，囚27個月。