港聞

港聞一

官信一念之差犯案 職訓局舊生暴動囚27月

【明報專訊】前年8月觀塘區遊行演變為警民衝突，3男被控暴動，其中一名涉以竹枝打警員手臂的職訓局畢業生，早前在區域法院承認暴動罪，昨日移師西九龍裁判法院判刑。區院暫委法官許肇強稱，當日暴動嚴重性較輕，被告由被指稱參與暴動至制服僅1分鐘，接納他受社會氣氛影響，一念之差下犯案，判囚2年3個月。

3名被告吳仲謙（25歲）、謝灼華（24歲）、周健豪（27歲）同被控於前年8月24日在九龍灣偉業街近牛頭角警署一帶，與其他身分不詳者參與暴動。首被告疑潛逃至台灣，早前被頒拘捕令；第三被告不認罪；次被告謝灼華於開審前認罪，昨被判囚。

官稱九龍灣遊行和平

暴動嚴重性較輕

許官總結案情稱，當日九龍灣遊行和平有序，下午2時半，約20人架設路障，約10人曾向警方防線擲磚及照雷射筆，形容情况未發展至暴動，及至作供的總督察飛身撲向示威者，場面才開始混亂。他接納辯方指當日並無發生大規模暴動，加上遊行獲不反對通知書，交通已改道，亦無證據顯示財產受損或市民受傷，嚴重性較低。

他續說，示威者是在次被告被制服後才擲汽油彈，故接納無證據顯示他認知暴力會達至使用汽油彈的程度，判處較輕刑罰。許官接納被告有良好品格，亦已深切反省，以40個月作量刑起點，考慮他認罪及無案底，囚27個月。

【案件編號：DCCC205/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕觀塘遊行 暴動罪 反修例運動

上 / 下一篇新聞

民陣未交資料 警搜社民連等4址 陳寶瑩斥荒謬 「對民間社會致寒蟬效應」
民陣未交資料 警搜社民連等4址 陳寶瑩斥荒謬 「對民間社會致寒蟬效應」
青年控藏汽油彈 警長被指設局 警供稱有同袍涉礙司法受查
青年控藏汽油彈 警長被指設局 警供稱有同袍涉礙司法受查
王婆婆控阻差 片段顯示五拒出示身分證
王婆婆控阻差 片段顯示五拒出示身分證
私隱署：14食肆填紙仔保安不足 稱私隱風險大於使用安心出行
私隱署：14食肆填紙仔保安不足 稱私隱風險大於使用安心出行
憂食肆全用安心 市民稱寧願煮飯
憂食肆全用安心 市民稱寧願煮飯
公廁料毋須掃安心 公院酌情寬鬆
公廁料毋須掃安心 公院酌情寬鬆
倡長者打第三針 許樹昌：放寬防疫言之尚早
倡長者打第三針 許樹昌：放寬防疫言之尚早
臨時醫院醫護改3日一檢 護協斥醫管局無諮詢
臨時醫院醫護改3日一檢 護協斥醫管局無諮詢
休班交警倒斃宿舍 生前有患病紀錄
休班交警倒斃宿舍 生前有患病紀錄
警拒家人給長褲 疑犯保釋後肺炎亡 女兒質疑衣物不足 監警裁疏忽職守屬實
警拒家人給長褲 疑犯保釋後肺炎亡 女兒質疑衣物不足 監警裁疏忽職守屬實
中電新發電機組開幕 燃天然氣增至50%
中電新發電機組開幕 燃天然氣增至50%
與下屬失散無求救 消防隊長哽咽：非逞強
與下屬失散無求救 消防隊長哽咽：非逞強
中大同學質疑違章 向學生會司法委會覆核解散決定
中大同學質疑違章 向學生會司法委會覆核解散決定
教育平台分析學童強弱項 創辦人冀家長「不變怪獸」胡亂催谷
教育平台分析學童強弱項 創辦人冀家長「不變怪獸」胡亂催谷
立會延任一年 會時最短 通過法案最多 梁君彥否認淪舉手機器
立會延任一年 會時最短 通過法案最多 梁君彥否認淪舉手機器
稱交棒黃英豪 黃定光訪中聯辦問需否安排競爭
稱交棒黃英豪 黃定光訪中聯辦問需否安排競爭
勞工界聯合政綱 促長遠失業保障
勞工界聯合政綱 促長遠失業保障
涉迷姦女經紀案 被告：對方暗示以性交換保單
涉迷姦女經紀案 被告：對方暗示以性交換保單
公院增診所早介入 3個月配助聽器 過往需時兩三年 受惠長者聽解能力大進步
公院增診所早介入 3個月配助聽器 過往需時兩三年 受惠長者聽解能力大進步
婦涉伙師爺冒親戚舊客 抵押4物業騙3200萬
婦涉伙師爺冒親戚舊客 抵押4物業騙3200萬
網男扮滯日女模騙200萬
網男扮滯日女模騙200萬
大灣區GBA時政一周：深圳多招支持 與港跨境金融
大灣區GBA時政一周：深圳多招支持 與港跨境金融
茶飲4.0 檸茶來了
茶飲4.0 檸茶來了
灣區手記：「共享」心態 利己擾人 ／文：尚東美
灣區手記：「共享」心態 利己擾人 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「3歲小朋友論」惹熱議 梁美芬曾睇《十年》 網民問今年幾歲
【Emily】「3歲小朋友論」惹熱議 梁美芬曾睇《十年》 網民問今年幾歲
【Emily】批林鄭「道歉論」 屈穎妍：小學雞程度令人咋舌
【Emily】批林鄭「道歉論」 屈穎妍：小學雞程度令人咋舌
【Emily】「父子兵」出選？ 梁君彥：你直接問佢好啲
【Emily】「父子兵」出選？ 梁君彥：你直接問佢好啲
【Emily】「做到晚上6、7點」 公務員促加編制
【Emily】「做到晚上6、7點」 公務員促加編制
【Emily】探監者引述戴耀廷 「喺裏面可能更有用」
【Emily】探監者引述戴耀廷 「喺裏面可能更有用」
【Emily】騰土地 工聯倡監獄搬去離島
【Emily】騰土地 工聯倡監獄搬去離島