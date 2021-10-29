官信一念之差犯案 職訓局舊生暴動囚27月

3名被告吳仲謙（25歲）、謝灼華（24歲）、周健豪（27歲）同被控於前年8月24日在九龍灣偉業街近牛頭角警署一帶，與其他身分不詳者參與暴動。首被告疑潛逃至台灣，早前被頒拘捕令；第三被告不認罪；次被告謝灼華於開審前認罪，昨被判囚。

官稱九龍灣遊行和平

暴動嚴重性較輕

許官總結案情稱，當日九龍灣遊行和平有序，下午2時半，約20人架設路障，約10人曾向警方防線擲磚及照雷射筆，形容情况未發展至暴動，及至作供的總督察飛身撲向示威者，場面才開始混亂。他接納辯方指當日並無發生大規模暴動，加上遊行獲不反對通知書，交通已改道，亦無證據顯示財產受損或市民受傷，嚴重性較低。

他續說，示威者是在次被告被制服後才擲汽油彈，故接納無證據顯示他認知暴力會達至使用汽油彈的程度，判處較輕刑罰。許官接納被告有良好品格，亦已深切反省，以40個月作量刑起點，考慮他認罪及無案底，囚27個月。

【案件編號：DCCC205/20】

（反修例風暴）