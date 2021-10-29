青年控藏汽油彈 警長被指設局 警供稱有同袍涉礙司法受查

21歲男生表證成立

被告林偉豪被控於去年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方，連同另一人管有兩支疑似汽油彈。辯方未能聯絡安排被告送酒的「中間人」，曾多次要求該人出庭不果，遂申請曾為中間人落口供的警員出庭並獲批。控辯雙方同意稱該名錄口供者為A。

警員15927姚嘉睿（音譯）去年4月18日為A錄口供。據A供稱，他認識葵涌警署特遣隊警長「力sir」，案發前兩周，力sir約A到荃灣一小巴站，要求A安排一宗有關汽油彈案件，着A上網學製作汽油彈。案發前一晚，兩人再到小巴站見面，力sir要求A翌晚安排一名「傻仔」，送兩支汽油彈到葵涌警署對出的棋枱，然後他「自然會處理」。

A口供：警長促搵「傻仔」送燃彈

警：警長突消失又巧合出番嚟

案發當晚，A透過「阿澤」聯絡「阿豪」，稱以5000元聘請阿豪跟車送酒，A當晚接載阿豪至葵涌警署附近，指示其到警署對出棋枱後，旋即駕車離開。力sir翌晨約A到沙田，給他3000元，着他染髮及丟棄案發時所穿衣物，而A當晚要求力sir匯款3萬元給他並取得款項。力sir後來再致電要求A迴避一段時間及收好案發時的車。姚警員供稱，A的口供與本案脗合，推斷「阿豪」即本案被告，但不認識處理本案的葵涌警署特遣隊警長5905，不知道他是否「力sir」。

協助截查被告的女警21124供稱，案發當晚與警長5905、警員24104及9899到葵芳邨巡邏，警長及警員9899中途離開，未交代去向，她打算截查將手提袋放到棋枱的被告時，警員9899出現截查被告，她同意辯方指警長5905在截查時突然出現，但不認為其舉動奇怪。協助制服被告的警員24104則稱，警長5905當晚「突然間消失咗，又好巧合咁出番嚟」，因而涉妨礙司法公正受查。

【案件編號：WKCC827/20】