民陣未交資料 警搜社民連等4址 陳寶瑩斥荒謬 「對民間社會致寒蟬效應」

警方港島總區刑事部昨日分批搜查民陣相關4個地點，其中一批便衣警員早上10時半抵達社民連長沙灣泰昌工廠大廈會址門外等候，數十名軍裝警員及機動部隊在工廈外戒備。至11時許，社民連主席陳寶瑩及外務副主席周嘉發應警方要求，返回會址開門，並協助警方搜查。另一批警員則前往佐敦立信大廈的「香港彩虹」會址，惟未有人應門，逗留大半小時後離開。據悉，另外兩個被搜地方均為在囚的民陣前召人陳皓桓曾居住的寓所，警方行動中未有檢取任何物品。

「香港彩虹」無人應門

在囚陳皓桓前寓所同被搜

負責處理民陣解散事宜的前召集人鍾松輝回覆本報查詢時表示，警方未就事件聯絡他，亦不清楚警方搜查什麼文件，並稱手上已沒有與民陣有關的資料，又認為民陣已解散，相信只剩下一些行政相關文件，其餘已沒保留。警方回應稱，會按實際情况，根據《社團條例》處理涉及社團的案件。

未取走社民連物件

警：據《社團條例》處理案件

社民連主席陳寶瑩表示，警方稱民陣未依時按《社團條例》要求，提供2006年至今的相關資料，故手持法庭手令搜查社民連會址，並翻查會址的櫃桶。她稱警員搜查很仔細，若有文件需要翻閱亦會請她代勞，過程中未要求她開電腦搜查。警方最後未發現與民陣相關資料，未有取走物件便離開，過程約1個小時。

陳寶瑩稱對事件非常不滿及感到荒謬，並指已多次向警方強調社民連與民陣屬兩個不同組織，惟警方卻指因社民連在2019至2020年期間曾接收過民陣資訊，故搜查社民連會址。她又說，民陣最高峰時期有百多個成員組織，不明白為何只搜社民連及其餘3個地方，重申警方雖沒取走任何資料，但搜查行動已對社民連造成不必要滋擾，「對社民連同民間社會係一個政治恐嚇，一個寒蟬效應」。

張錦雄：「香港彩虹」非民陣成員

料因岑子杰才被搜

「香港彩虹」創辦人張錦雄稱，他2019年已離開組織，而位於立信大廈的會址是他多年前所租用，但據悉較早前未有續租，已交還業主。他指「香港彩虹」並非民陣成員組織，另一性小眾倡權組織「彩虹行動」才是，相信警方或因民陣前召集人岑子杰是「香港彩虹」幹事才上門搜查。

民陣於4月接到警方信函稱民陣為未註冊社團，涉違反《社團條例》，要求民陣在5月5日期限前提供多項資料。民陣當時回信拒承認是非法社團，並強調警方過去多年一直與民陣合作舉辦遊行集會，亦從未警告或質疑其為非法社團。保安局長鄧炳強上月在立法會表示，一個組織和其成員犯下的罪行，有關刑責不會因為組織解散或成員辭職而被抹走。

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