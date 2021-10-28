【Emily】立會完結 美芬派柑盼苦盡甘來 象哥財會鐵腳 健波講聲多謝

Ann姐為大聲講嘢解畫

噚日身穿有飛舞蝴蝶圖案嘅旗袍開會嘅民建聯蔣麗芸話，「雖然我Ann講嘢好大聲，質問官員時唔多客氣」，但「我大聲講嘢唔代表我無禮貌」，只係急市民所急。Ann姐形容，9年立法會生涯「有愛有恨、有樂有怒、有驚喜亦有驚嚇」，感謝黨友畀機會佢入議會；亦感謝立法會職員耐心服務個個都咁有性格嘅議員。

民建聯李慧琼、陳克勤、陳恒鑌等議員噚日就向記者派西餅，民建聯主席李慧琼形容派嘅係「再會餅」，又讚好多記者「好勤力」，成日打電話畀佢哋，有時佢哋未掌握記者想問嘅內容而冇覆機，希望大家見諒，強調唔係刻意不回覆，並祝福大家開開心心，「我哋後會有期！」

經民聯梁美芬就去果欄買柑送記者，寓意分甘同味，並希望立法會同事能苦盡甘來。

噚日Emily問議員點樣總結過去5年，實政圓桌田北辰就話「理性論政，走無愧之路」；建制派何君堯形容任期「好似過山車，甜酸苦辣，驚心動魄」。黃定光話今屆任期較以往辛苦得多，「無法比擬」，希望將來嘅議會恢復正常。