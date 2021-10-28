網售值42萬威士忌 酒行識破假支票交易

現場為觀塘鯉魚門道2號新城工商中心一間樓上酒行的辦公室，負責人沈先生稱，昨日中午在拍賣網站carousell放售一套麥卡倫Easter Elchies Cask Selection彩虹緞帶，全套6支，標價42.5萬，不足5分鐘即有一名買家表示有意購買，並表示可以即日到酒行交易。

「買家」稱朋友已轉帳 欲即提貨不檢查

至下午1時許，一名年約20至30歲男子上門，聲稱朋友已轉帳至酒行戶口，並表示不用檢查貨品，欲即時提貨。負責人查閱帳戶，發現收到一張未兌現支票，疑有人使用假支票行騙。他稱對方堅持已付款，但未實際收到錢，遂稱會報警處理，該男子隨即轉身逃走。負責人一度以為男子離開時順手牽羊取走一支名酒，於是報警求助。警方接報到場調查後，列作企圖詐騙，暫未有人被捕。負責人經點算後未有財物損失。

沈先生形容男子「賊眉賊眼」，穿全黑衣服，戴黑色帽及白色口罩。他說，男子上門時右手一直插袋，懷疑身懷利器，又稱男子表現閃縮及手震，認為是次沒有損失及受傷十分「好彩」。

沈先生稱，該套麥卡倫威士忌非常罕有，當年在指定日子發售，須憑身分證明文件購買，每年只出一款，每款只出產數百支，要6年才可儲齊一套。他約5年前以數萬元購入，現估價升值10倍。